運動雲

>

亞足聯盃／南韓朱益成入境北韓　海關笑查驗、房務送水成翻譯

ETtoday運動雲

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 航源作客北韓迎戰425，朱益成 。（圖／記者謝孟儒攝，下同） 

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃，一年三度前往北韓，不過今年新加入的南韓外援朱益成可是首次前往。朱益成一直很擔心自己身份會不會無法入境，不過雖然在北韓海關卡了約5分鐘，但期間雙方笑談禮貌性互動順利通關，朱益成還成了其他球員們在飯店的翻譯。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

請繼續往下閱讀...

曾經待過南韓青訓以及首爾FC的朱益成，今年新加入航源，目前在企甲聯賽也排上射手榜前四，亞足聯盃客場對上香港大埔也有進球，相當受到注目，也補強了航源的進攻戰力，儘管中文和英文不太流利，不過和本土球員們相處幾個月以來，已經學會了不少中文和台語，互動交流非常融洽。

已經在南韓服完兵役的朱益成，本次也是第一次前往北韓，儘管北韓早已在10幾年前開放觀光，但美國或南韓護照持有人一般不會獲發簽證，但因為是亞足聯賽事簽證順利核發，但朱益成出發前仍很緊張自己的身份，加上兩韓情勢問題，先是擔心簽證會過不了，順利過簽證之後上了前往平壤的飛機，也一直坐立難安，到了北韓海關查驗，約查驗了5分鐘。

▼朱益成成為球隊韓文翻譯。

▲▼航源南韓外援朱益成，第一次前往北韓 。（圖／記者謝孟儒攝）

事後朱益成說，北韓海關僅是例行詢問像是，「來北韓踢球嗎？」「在南韓是踢一級職業隊伍嗎？」「和日本比起來強嗎？」等關於足球相關的問題，並沒有敏感政治或是其他議題。有趣的是，球隊第一天抵達飯店時，也只有朱益成的房間，有房務人員親自送水，也是其他球員沒有的「待遇」。

▲▼航源南韓外援朱益成，第一次前往北韓 。（圖／記者謝孟儒攝）

而在五天的北韓行，朱益成也成了球隊的翻譯，特別是在飯店用餐時，舉凡要胡椒粉、米飯、美乃滋等，還是購買伴手禮，都「派出」朱益成交涉，並且和北韓425的職員們互動融洽，也算是另類的外交，不過朱益成要從韓文翻譯成英文有時候也會鬧些烏龍，讓大家啼笑皆非。

朱益成對於自己首次的北韓行，也感到相當有趣和驚奇，笑稱「是一次很特別的經驗。」對於能在北韓吃到熟悉的韓國冷麵也非常開心，「我吃了兩碗很飽，很好吃。」也有買了一些伴手禮做紀念。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

熱門新聞

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

中職／陳文杰二軍20轟、一軍終於首轟　隊友一句話點醒

中職／張志豪連3場開轟拚下半季　傻眼界外球場外被接殺

中職／二刀流大物來了！　文化林安可投身選秀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華以16比0扣倒紐西蘭奪首勝

2理解霍佛德離隊　皮爾斯：生涯最後大約

3桃猿創作大盛　CAPSULE集結

4胡智為本季最慘　挨兩轟暴失7分

5陽岱鋼回先發　巨人爭交流賽龍頭

熱門新聞

1代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

2林家正加盟響尾蛇選秀台將第1人

3陳文杰一軍終於首轟　隊友一句話點醒

4張志豪連3場開轟　傻眼界外球場外接殺

5二刀流大物來了！　林安可投身選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

被棒球耽誤的饒舌歌手，李茲好投獲選單場MVP | 06_21 富邦 vs Lamigo 賽後

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

李茲再度速球對決，林哲瑄對於主審判決表示不滿 | 06_21 富邦 vs Lamigo 五局上

彷彿被子彈打到，蔣智賢擦棒球擊中主審面罩 | 06_21 富邦 vs Lamigo 八局上

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366