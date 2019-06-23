亞足聯盃／南韓朱益成入境北韓　海關笑查驗、房務送水成翻譯

▲ 航源作客北韓迎戰425，朱益成 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃，一年三度前往北韓，不過今年新加入的南韓外援朱益成可是首次前往。朱益成一直很擔心自己身份會不會無法入境，不過雖然在北韓海關卡了約5分鐘，但期間雙方笑談禮貌性互動順利通關，朱益成還成了其他球員們在飯店的翻譯。

請繼續往下閱讀...

曾經待過南韓青訓以及首爾FC的朱益成，今年新加入航源，目前在企甲聯賽也排上射手榜前四，亞足聯盃客場對上香港大埔也有進球，相當受到注目，也補強了航源的進攻戰力，儘管中文和英文不太流利，不過和本土球員們相處幾個月以來，已經學會了不少中文和台語，互動交流非常融洽。

已經在南韓服完兵役的朱益成，本次也是第一次前往北韓，儘管北韓早已在10幾年前開放觀光，但美國或南韓護照持有人一般不會獲發簽證，但因為是亞足聯賽事簽證順利核發，但朱益成出發前仍很緊張自己的身份，加上兩韓情勢問題，先是擔心簽證會過不了，順利過簽證之後上了前往平壤的飛機，也一直坐立難安，到了北韓海關查驗，約查驗了5分鐘。

▼朱益成成為球隊韓文翻譯。

事後朱益成說，北韓海關僅是例行詢問像是，「來北韓踢球嗎？」「在南韓是踢一級職業隊伍嗎？」「和日本比起來強嗎？」等關於足球相關的問題，並沒有敏感政治或是其他議題。有趣的是，球隊第一天抵達飯店時，也只有朱益成的房間，有房務人員親自送水，也是其他球員沒有的「待遇」。

而在五天的北韓行，朱益成也成了球隊的翻譯，特別是在飯店用餐時，舉凡要胡椒粉、米飯、美乃滋等，還是購買伴手禮，都「派出」朱益成交涉，並且和北韓425的職員們互動融洽，也算是另類的外交，不過朱益成要從韓文翻譯成英文有時候也會鬧些烏龍，讓大家啼笑皆非。

朱益成對於自己首次的北韓行，也感到相當有趣和驚奇，笑稱「是一次很特別的經驗。」對於能在北韓吃到熟悉的韓國冷麵也非常開心，「我吃了兩碗很飽，很好吃。」也有買了一些伴手禮做紀念。