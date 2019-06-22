王維中兩度解決崔志萬　中繼3局連兩戰挨轟失分

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家22日（台灣時間）對戰光芒，王維中中繼3局，連兩戰挨轟失1分，兩度解決韓籍打者崔志萬。

運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）投4局被敲6安打失3分就退場，王維中5局下接替登板，當時運動家以2比3落後。

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王維中一登板就對決韓籍打這崔志萬，2好球後讓他敲出二壘飛球，然後面對光芒唯一明星賽候補野手美杜斯（Austin Meadows）2好1壞第7球讓他敲出中外野，拿下第2個出局數。

王維中接著保送達諾（Travis d’Arnaud），然後他盜壘失敗，結束光芒攻勢。王維中6局上續投，以左外野飛球解決1人後，被亞當斯（Willy Adames）轟出陽春彈，再連解決2人。

王維中7局上再登板，三振洛爾（Brandon Lowe），再讓潘恩（Tommy Pham）敲游擊滾地球，二度對決崔志萬，讓他敲左外野飛球，退場時運動家仍以2比4落後。

王維中繼15日投1.1局挨轟失分後，相隔6天再登板，又被敲全壘打，所幸是陽春砲傷害不大，此戰投2局，用36球，有25顆好球，最快球速150公里，三振、保送各1次，失1分，防禦率升至2.13。