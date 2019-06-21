NBA歷史最高球員之子　寶兒腿傷首輪身價暴跌到次輪44順位

▲寶兒（Bol Bol）。（圖／達志影像／美聯社

記者潘泓鈺／綜合報導

NBA有史以來最高的球員寶兒（Manute Bol），他的兒子B.寶兒（Bol Bol）也在今年投入選秀會，不過擁有218公分傲人身高的他，雖然被評價樂透區身價並邀請至小綠屋等待，卻因為腿部骨折跌落到次輪第44順位才被金塊挑中，被《The Score》評價今年選秀會最大輸家之一。

來自蘇丹的231公分中鋒寶兒，是NBA有史以來最高的球員，在80到90年代在NBA奮戰10年，期間拿下2座火鍋王、1次年度防守第二隊。寶兒退休之後致力於發展非洲地區公益活動，獲得社會一致的好評，不過2010年腎臟疾病過世享年47歲，相隔9年他的兒子B.寶兒也要挑戰NBA。

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這位來自奧勒岡大學的218公分中鋒，擁有231公分的臂展，聲勢一度高達前5順位，而《nbadraft.net》則預估他會在第18順位被挑中。也因此B.寶兒被邀請至小綠屋，沒想到他成為本屆在小綠屋等待最久的新秀，直到次輪第44順位才被熱火交易到金塊的選秀權挑中。

B.寶兒不僅擁有傲人的身高，同時還具備長人最缺乏的射程，高中時期有高達44.1%的三分球命中率，罰球命中率也是超水準的82.4%，進入奧勒岡大學三分球命中率更是提升到52%，而且他的身高在禁區中也有十足的嚇阻力，不過敏捷、偏瘦的身材是他的弱點。

但是讓B.寶兒順位大跌的致命傷，還是他在大學時期僅出賽9場比賽，就因為左腳傷勢導致整季報銷，健康疑慮成為各隊對他不抱任何期望的主因。

從首輪滑落到次輪意味著，B.寶兒拿不到有如有如首輪的4年保障合約，且新人合約金額也會大幅下修。儘管遭受到重大挫折，B.寶兒並沒有被擊倒，他選秀會後表示，「我要證明大家都看走眼了。」

對於B.寶兒的好消息是，金塊願意等待他養傷，就像是去年以第14順位挑選背傷開刀的波特（Michael Porter Jr.）一樣，而且他現在才19歲。