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光芒考慮前進加拿大採雙主場　大聯盟主席也同意

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▲▼史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒先發史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

光芒戰績不算太難看，但坦帕灣聖彼德斯堡的球迷不支持，進場人數在大聯盟排名倒數。大聯盟主席曼弗雷德(Rob Manfred)也同意光芒球團，探尋使用雙主場的可行方案，考慮將一半的主場賽事移至加拿大蒙特婁舉行。

台灣時間21日大聯盟在紐約召開球團老闆會議，主席曼弗雷德意外透露光芒雙主場的可能性。不過要真的實行仍有許多關卡要過，其中包括能否獲得球員工會支持。此外目前對於此計劃尚未訂出時間表，有一種可能性為上半季以坦帕灣為主場，下半移師蒙特婁。

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曼弗雷德表示光芒承諾在純品康納球場待到2027球季，但觀眾不捧場，讓球團不得不尋找其他方式。「把球隊留在坦帕灣陪伴世代球迷仍是我最優先的考量，但雙主場值得深思熟慮。」光芒老闆史騰伯格（Stuart Sternberg）表示。

▲光芒純品康納球場。（圖／達志影像／美聯社）

光芒純品康納球場。（圖／達志影像／美聯社）

如果光芒真的採用雙主場，將是2004年之後大聯盟球隊首度重返蒙特婁。當時蒙特婁博覽會隊搬家至華盛頓，改名為國民隊。搬家前兩個球季，博覽會每年在聖胡安和波多黎各進行22場比賽。目前多倫多藍鳥，是唯一不在美國境內的大聯盟球隊。

光芒1998年進入大聯盟開始，就以純品康納球場為主場。本季場均進場人數為14,546人，在聯盟排倒數第2僅勝過馬林魚。上個月碰上藍鳥，僅有5786人進場寫下新低。

▲光芒教頭凱許（Kevin Cash）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒教頭凱許。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 光芒搬家雙主場
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