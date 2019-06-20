馬查多傻眼三分砲變「一壘安」　霍斯莫慢跑害到隊友

▲教士球星馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士20日主場迎戰釀酒人，馬查多2局上敲出一發三分砲，但因為電視輔助判決，最後縮所成「一壘安打」，且因為隊友霍斯莫（Eric Hosmer）慢跑遭觸殺，只有賺進1分打點，這個判決連馬查多自己都傻眼。

此戰2局下教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和霍斯莫接連安打進佔一、三壘，馬查多轟出中外野深遠全壘打，原本是一發三分砲，但裁判遲遲沒有舉手，且經由重播輔助判決，這一球直擊全壘打牆上方後反彈，所以最後維持原判。

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在一壘壘包上的霍斯莫當下以為全壘打，從一壘慢慢跑，結果在三壘前遭觸殺，而原先馬查多跑上二壘會是一支二壘安打，但因為霍斯莫沒有踏上三壘壘包，最後變成1分打點的一壘安打。

教士主場全壘打牆上面，並沒有畫上象徵全壘打的黃色標記線，因此根據球場規則，如果球擊中牆的上緣而彈進場內，都算是安打，並不能計為全壘打。僅管馬查多當下也看傻眼，但他並沒有向裁判爭論，只能自認倒霉。

教士一口氣消失2分，讓球隊在7局處於5比7落後狀態，還好雷耶斯（Franmil Reyes）在7局下挺身而出，轟出一支貨真價值的關鍵三分砲，幫助教士以8比7逆轉獲勝，在三連戰中橫掃釀酒人。