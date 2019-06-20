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中職／楊岱均腫瘤開刀　好友們有話對他說：等你回到球場

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體育中心／綜合報導

「加油，楊岱均！」！Lamigo桃猿楊岱均15日在個人IG發文，經過檢查發現腦部有腫瘤，即將進行第二次腦瘤手術，球員們也都在等待楊岱均再次回到球場。

楊岱均15日在個人IG發文，因為前陣子眼睛的問題，經過檢查後才發現腦部有腫瘤，腫瘤壓迫到神經在身體才會出現種種狀況，很難過，但是換個角度想，終於找到困擾這麼久的原因了，經過幾天平復，內心的意志力越來越強、夢想依然堅定的在前方，心裡毫無猶豫的決定戰勝它！

他在16日進行引流管手術，即將進行第2次手術，《ETtoday新聞雲》訪問楊岱均的好友、中華隊同期隊友及桃猿的隊友，球員有話對他說：「加油，楊岱均！」

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張閔勛：「聽到消息當下一定很難過，他是我最好的朋友，那一天他去大醫院檢查的時候，回嘉義時他告訴我，有腦瘤這個問題，一開始以為他在開玩笑，我說怎麼可能，叫他不要開玩笑，我不相信，他很冷靜及嚴肅，我私下打給防護員詢問，聽了很無奈。」　

「你一定可以平安、順利，開刀、復健，還有很長的路要走，面對接下來的挑戰，早日盡快康復回球場。

黃子鵬：「他很認真，一直很努力要讓自己更好，他在中華隊是台灣隊長，扛起這個責任，很有責任心、很認真，為團隊拚命的球員。希望他一定順利、好好養病，我們會連同他的份一起打拚。」

林祐樂：「高中認識他的時候，這個小子不可多的是，他在每一場、每一天的訓練，晚上會寫筆記，檢討自紀的一些東西，也是球隊的開心果，常在球隊需要他的時候，能夠站出來，這幾年看他這樣子，自己心裡很不好受、很辛苦，先把傷養好之後重新開始。

聽到這樣的消息，我們大家都蠻難過，希望你把傷養好，期待回來跟我們一起打拚，為台灣棒球盡一份心力，我們一起加油，你也要加油，我們大家都等著你，你的家人、朋友都等著你。」

林泓育：「他剛進來的時候，是蠻有能力的選手，或許在這個環境，他適應的沒有那麼快、那麼好，或許他的身體狀況有一點影響到他，可是我相信他有這個能力可以再回來，很努力、很認真。

希望他健健康康、平平安安的，任何程序都是順利，開刀、復健任何情況，相信他還是可以回到球場上，我們會等他，希望他可以再站起來。」　
潘彥廷：「你不是一個人。我們這些曾經一起打拚過的朋友，會在後面幫助他，在這裡等他回來
我想跟他說一句話，上天一定覺得你是最勇敢的人，才會讓他去面對這個挑戰，只要你撐過這次的挑戰，未來的路一定走的更好。」

蘇智傑：「祝福你一切順利，趕快回到球場上，繼續打拚回到你最熱愛的球場上。」李宗賢：「現在遇到這個情況，同學或是認識你的球員，都祝福你早日康復，脫離這個困境，回球場一起打拚、一起努力，一起完成我們的夢想。」

詹子賢：「希望他能早日康復，回到球場，一起展現自己的實力。」彭識穎：「一蹦加油！我們相信你一定可以回到球場，等你回來，我再買麵當勞給你吃。

藍寅倫：「大家希望你一切順利、平安，我們都在等著你。」朱育賢：「開刀順利！我們會在球場等你，自己不要想太多。」

關鍵字： 中華職棒楊岱均
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