中職／月薪7萬比二軍高還來測試　劉展嘉：拚翻身機會

▲2019中華職棒新人球員測試會,劉展嘉。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

台北市成棒隊劉展嘉連續3年參加新人測試，連續3 年都被推薦選秀，但連續3年都選秀落空，今年連續第4年選秀，他說：「今年是最後一次了。」在台北市成棒隊的月薪不比職棒二軍差，但劉展嘉還是想進職棒，他說：「求一個翻身的機會，進職棒薪水可能翻漲20倍。」

劉展嘉在2016年在國訓隊時參加中職新人測試，被推薦選秀但未選中，有球隊給他自主培訓機會，但他未答應，他說：「沒有簽約金且自己有家庭，業餘薪水比較高，就沒有答應。」

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他在2017、2018年都通過新人測試，但在選秀都沒有被選中，他表示，本來想說去年是最後一次，但今年多一隊味全龍，前3年已經盡力，得不到自己想要成果，看的比較開，今年想看看有沒有機會，也是最後一次測試。

今年劉展嘉已經26歲，報名味全龍測試但沒有被通知，這陣子由於台北下雨且去划龍舟比賽，比較沒有時間練習。

為什麼26歲了，且在台北市有不錯待遇，還想去闖職棒？劉展嘉表示，台北市成棒隊最低每月可以領到6萬，頂多能領到7萬，薪水比職棒二軍還要高，而且二軍輕鬆，但去職棒有機會薪水翻倍、翻20倍，就是要拚翻身機會。