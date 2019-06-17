中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

▲▼2019中華職棒新人球員測試會，中職各隊派人前來觀看，中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會今天(17日）舉行，連同味全龍在內5支職棒隊的教練都有到場，其中中信兄弟連同領隊、總教練在內共有16人到場，陣仗最大。統一獅來了10人是第2多，味全龍也由領隊帶隊有9人之多。

今年中華職棒新人測試會共有191人參加，但有6人未報到，上午應有81人，但只有77人報到，有1位投手、3位野手沒有來，投手呂偉晟沒有來。下午110位有2位沒有來。

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▲2019中華職棒新人球員測試會，中職各隊派人前來觀看，味全龍總教練葉君璋等人。（圖／記者季相儒攝）

5支職棒球團都派人觀看，中信兄弟領隊劉志威、總教練伯納、教練丘昌榮、許皓銘、泰瑞、佛斯特、林明憲、林恩宇、陳智弘、陳江和以及3位球探、3位翻譯共16人，是史上最多人的一次。

統一獅有總教練黃甘霖、許聖杰、陳瑞昌、劉育辰、郭俊佑、高建三、鄭博壬、莊景賀以及2位球探共10人是第2多。

桃猿則由總教練洪一中親自帶隊，與打擊教練曾豪駒及3位球探共5人。富邦悍將最精簡只有沈鈺傑加上2位球探。

▲2019中華職棒新人球員測試會，中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）