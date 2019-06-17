亞足聯盃／航源FC三度遠征北韓　17日啟程備戰425

▲航源FC搭機赴北韓備戰 。（圖／記者謝孟儒攝）



記者路皓惟／綜合報導

2019年AFC亞足聯盃小組賽事進入倒數，航源FC於17日搭機前往北韓備戰，準備迎接19日對戰北韓425的最後一場客場比賽，這是航源兩年來第三度出征北韓。目前航源FC在小組賽4場皆墨排名小組墊底，面對小組第一的北韓425仍期待開胡。

航源FC在4月3日於新竹第二體育場迎來本季亞足聯盃首戰，隸屬朝鮮（北韓）陸軍的冠軍隊425SC在上半場趁防守失誤連進2球，比賽結束前傷停補時禁區混戰再進1球，終場航源0比3吞下本季首敗。

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相隔近2個多月再次對戰北韓425，這也是自去年5月16日再度遠征北韓425主場。去年航源對上北韓425和北韓火炬體育團，兩個月連續客場出戰北韓球隊，是台灣運動史上第一隊，也是少有的紀錄。

2019亞足聯盃已完成的賽事中，航源FC首戰主場0比3不敵北韓425，接著作客香港大埔2比4吞敗，接著客場對戰傑志0比3輸球，回到主場後面對傑志以1比2一分差惜敗，在亞足聯盃的隊史首勝仍尚未開張。

今年航源FC加入新的外援助陣、包括曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，以及海地的班奇（ESTAMA JHON MIKY BENCHY）提升戰力，雖然整體實力有落差，但在高張力的國際比賽中磨練經驗，進步幅度受到不少教練的肯定，且航源陣容年輕，因此後勢仍看漲。

▲航源19日作客北韓425主場 。（圖／記者謝孟儒攝）