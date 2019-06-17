運動雲

>

亞足聯盃／航源FC三度遠征北韓　17日啟程備戰425

ETtoday運動雲

▲航源搭機赴北韓備戰，19日作客北韓425主場 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲航源FC搭機赴北韓備戰 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者路皓惟／綜合報導

2019年AFC亞足聯盃小組賽事進入倒數，航源FC於17日搭機前往北韓備戰，準備迎接19日對戰北韓425的最後一場客場比賽，這是航源兩年來第三度出征北韓。目前航源FC在小組賽4場皆墨排名小組墊底，面對小組第一的北韓425仍期待開胡。

航源FC在4月3日於新竹第二體育場迎來本季亞足聯盃首戰，隸屬朝鮮（北韓）陸軍的冠軍隊425SC在上半場趁防守失誤連進2球，比賽結束前傷停補時禁區混戰再進1球，終場航源0比3吞下本季首敗。

請繼續往下閱讀...

相隔近2個多月再次對戰北韓425，這也是自去年5月16日再度遠征北韓425主場。去年航源對上北韓425和北韓火炬體育團，兩個月連續客場出戰北韓球隊，是台灣運動史上第一隊，也是少有的紀錄。

2019亞足聯盃已完成的賽事中，航源FC首戰主場0比3不敵北韓425，接著作客香港大埔2比4吞敗，接著客場對戰傑志0比3輸球，回到主場後面對傑志以1比2一分差惜敗，在亞足聯盃的隊史首勝仍尚未開張。

今年航源FC加入新的外援助陣、包括曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，以及海地的班奇（ESTAMA JHON MIKY BENCHY）提升戰力，雖然整體實力有落差，但在高張力的國際比賽中磨練經驗，進步幅度受到不少教練的肯定，且航源陣容年輕，因此後勢仍看漲。

▲▼ 亞足聯盃航源fc vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲航源19日作客北韓425主場 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃AFC CUP航源FC北韓425
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

中職／統一獅遭桃猿橫掃　正式宣告退出上半季爭冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1蝴蝶球投手蔡易廷縮小擺臂捲土重來

2湖人將對FMVP雷納德展開遊說

3富邦流行音樂節　歌王蕭煌奇開唱

4女兒國續攤　女性憑內野票換球衣

5格林想留暴龍　雷納德決定影響眾人

熱門新聞

1對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

2不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

3傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

4中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

5伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366