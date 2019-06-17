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吉田輝星日職一軍首勝　李晨薰也關注：不像18歲

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▲U18亞青中華隊李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18亞青中華隊李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

日本火腿第一指名吉田輝星上週升上一軍初登板就拿下生涯首勝，去年亞青曾與他同場對決的王彥程還有最被關注的投手李晨薰都有關注他的表現，李晨薰還擔心他衝太快會不會受傷。

吉田輝星去年在夏季甲子園大放異彩，帶領金足農演出黑馬傳奇，還入選U18亞青日本隊，中華隊在複賽關鍵戰役與日本交手，吉田輝星後援登板，中華隊靠著王彥程完投勝擊敗日本闖進冠軍戰。李晨薰雖然沒有在這場比賽上場，但賽前就被日媒關注，是中華隊最強投手，閉幕典禮時李晨薰也有跟根尾昂和吉田輝星合影留念。

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時隔近10個月，吉田輝星在日職拿下生涯首勝，王彥程和李晨薰則在U18藍白對抗賽努力，李晨薰也有關心吉田輝星的表現，「他投球一直以來都很成熟，在U18的時候就有這種感覺，一軍投球也是，不會受到影響，感覺不像18歲。」

吉田輝星初登板投5局，其實前兩局都被攻佔得點圈，最後只失1分，靠隊友牛棚幫忙，守住生涯首勝，預計23日對佔中日龍再先發。李晨薰表示，「感覺他這時候上一軍有點太快了，應該二軍再磨練一下比較好，一軍的強度一定很強，如果受傷就糟了。」

此外，李晨薰也注意到今年投出163公里的日本高中生大物佐佐木朗希，期待U18世界盃有機會同場較勁。

▲吉田輝星。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲吉田輝星。（圖／截自太平洋聯盟TV）

關鍵字： U18藍白對抗賽吉田輝星李晨薰
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