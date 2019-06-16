不斷更新／包林傑首局狂飆3K　1局結束富邦0：0兄弟

▲富邦悍將洋投包林傑。（圖／記者歐建智攝）



記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟16日挑戰富邦悍將，兄弟派出本土投手黃恩賜掛帥先發，富邦則是推洋投包林傑應戰。黃恩賜本季防禦率6.99，對戰富邦防禦率更高達8.10；包林傑則是迎來第二度在一軍先發，前一次先發投不滿5局就退場吞下敗投。1上包林傑飆出3次三振。1局結束，富邦0：0兄弟。

1局上，兄弟進攻，王威晨遭到三振，吳東融遭到三振，彭政閔右外野深遠一壘安打，林智勝遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉中外野飛球遭接殺，王正棠三壘滾地遭刺殺，胡金龍三壘滾地遭刺殺。

黃恩賜本季11場出賽，拿下1勝3敗，防禦率6.99。對上富邦3場，吞下1敗，對戰防禦率8.10。5月18日先發交手富邦，投3.2局被敲7支安打，包含3發全壘打被打退場。

包林傑目前僅在一軍出賽1場，面對統一獅先發4局，用76球，被敲4支安打，有5次保送、3次三振，丟6分自責分，吞下敗投。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒指定打擊彭政閔、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手詹子賢、六棒右外野手陳子豪、七棒游擊手王勝偉、八棒捕手林明杰、九棒左外野手曾陶鎔。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手高孝儀、八棒游擊手陳凱倫、九棒捕手林宥穎。