運動雲

>

詹姆斯愛跟選秀狀元當隊友AD第7人　僅有厄文陪他奪冠

ETtoday運動雲

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在「詹皇」詹姆斯(LeBron James)即將邁入第17季的NBA生涯中，與選秀狀元非常有緣，剛被交易來湖人的戴維斯(Anthony Davis)已經是第7位與他合作的狀元隊友。不過在前6人裡面，陪他一起拿下冠軍的，也只有主動要求分手的控衛厄文(Kyrie Irving)。

詹姆斯曾經與「歐肥」歐尼爾(Shaquille O’Neal)、史密斯(Joe Smith)、歐登(Greg Oden)、柏加特(Andrew Bogut)、羅斯(Derrick Rose)、厄文等人聯手。不過當中不乏命運多舛的悲情狀元，歐登和羅斯都因膝傷所苦生涯成就不如預期，史密斯並未打出符合身價身手，生涯平平最後還搞到負債。

請繼續往下閱讀...

歐尼爾加入騎士時已來到生涯末期，且已經在湖人拿過3冠，在熱火也奪冠，自我要求和場上宰制力減弱，傷病問題也逐漸浮現。柏加特已經算是當中非常給力的人物，但只為騎士上場過一戰，未能激盪出太多火花。

厄文在2016年總冠軍戰表現給力，場均27.1分8.9助攻成功擊退勇士奪冠，隨後急欲脫離詹皇光環離去。而詹皇的第7位選秀狀元隊友戴維斯，為目前NBA最具統治力的長人，戰力與厄文相比甚至更勝一籌，也讓湖人陣容對同儕球星充滿吸引力，奪冠機率大增。

▲塞爾提克厄文。（圖／CFP）

▲厄文分手詹皇後生涯不順遂。（圖／CFP）
  

關鍵字： 詹姆斯選秀狀元戴維斯AD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

熱門新聞

快訊／AD真的重磅加盟湖人　將與詹皇夢幻連線

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

厄文加盟籃網成定局？　球隊一哥羅素恐遭逼走人

中職／連換3投抓不到出局數　洪總：投球膽子不夠

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿新洋投冠猛　曾打美職金鶯隊

2王柏融第2打席敲安　連續9場敲安

3期待合體AD　詹皇：兄弟開始了！

4王溢正對決潘威倫　運彩看好桃猿

5詹姆斯愛跟選秀狀元當隊友

熱門新聞

1AD交易轉戰湖人　與詹皇夢幻連線

2對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

3陳俊秀滿貫砲中車　連3年牽新車

4不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

5厄文若加盟籃網　傳羅素恐遭逼走

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟說好不打臉的，黃鈞聲遭擦棒球擊中面罩倒地 | 06_14 兄弟 vs 富邦 八局下

投捕互相禮讓什麼都沒抓到，吳東融短打上壘中信兄弟挑戰成功 | 06_14 兄弟 vs 富邦 七局上

背靠背！朱育賢擊出領先全聯盟的16轟，並助Lamigo再次要回領先 | 06_14 統一 vs Lamigo 五局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

朱育賢展現重砲身手，單場三安三打點，表現精湛 | 06_14 統一 vs Lamigo 賽後

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366