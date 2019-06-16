詹姆斯愛跟選秀狀元當隊友AD第7人　僅有厄文陪他奪冠

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

在「詹皇」詹姆斯(LeBron James)即將邁入第17季的NBA生涯中，與選秀狀元非常有緣，剛被交易來湖人的戴維斯(Anthony Davis)已經是第7位與他合作的狀元隊友。不過在前6人裡面，陪他一起拿下冠軍的，也只有主動要求分手的控衛厄文(Kyrie Irving)。

詹姆斯曾經與「歐肥」歐尼爾(Shaquille O’Neal)、史密斯(Joe Smith)、歐登(Greg Oden)、柏加特(Andrew Bogut)、羅斯(Derrick Rose)、厄文等人聯手。不過當中不乏命運多舛的悲情狀元，歐登和羅斯都因膝傷所苦生涯成就不如預期，史密斯並未打出符合身價身手，生涯平平最後還搞到負債。

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歐尼爾加入騎士時已來到生涯末期，且已經在湖人拿過3冠，在熱火也奪冠，自我要求和場上宰制力減弱，傷病問題也逐漸浮現。柏加特已經算是當中非常給力的人物，但只為騎士上場過一戰，未能激盪出太多火花。

厄文在2016年總冠軍戰表現給力，場均27.1分8.9助攻成功擊退勇士奪冠，隨後急欲脫離詹皇光環離去。而詹皇的第7位選秀狀元隊友戴維斯，為目前NBA最具統治力的長人，戰力與厄文相比甚至更勝一籌，也讓湖人陣容對同儕球星充滿吸引力，奪冠機率大增。

▲厄文分手詹皇後生涯不順遂。（圖／CFP）

