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亞足聯盃／航源挺過地獄賽程　一年三度征北韓19日對425

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▲▼ 亞足聯盃，航源vs傑志 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲航源19日要再迎戰北韓425 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃，小組賽事進入倒數，先前長達兩個多月的兩線作戰也可以稍喘口氣，迎接最後一場客場比賽19日要對上北韓425，也是航源兩年來第三度出征北韓，在每次的對戰北韓425中拉近差距，是當前最重要的課題。

航源FC今年加入新的外援助陣、包括曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY提升戰力，確實在進攻端收到不錯的效果，但在後防部分還需要加強之處，不過相較於其他球隊，航源FC整體陣容相當年輕，因此後勢仍看漲。

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▲▼ 亞足聯盃，航源vs傑志 。（圖／記者謝孟儒攝）

在2019亞足聯盃已完成的賽事中，航源FC先是主場對上北韓425以0比3吞敗、作客香港大埔2比4、作客傑志0比3，回到主場對上傑志1比2，目前雖然還一勝難求，不過航源頂住在企業甲級聯賽和亞足聯盃兩線作戰的壓力，目前在企甲還未吞敗，仍在戰績榜第四。

▲航源FCVS傑志。（圖／記者張克銘攝）

亞足聯盃賽事中，可以看到航源FC和對手的差距比分上都有進步，慢慢有所斬獲，如今將要第三度出征北韓（去年作客北韓火炬與北韓425），再度對決北韓425，從去年主客兩戰都以1比5輸給北韓425來看，今年主場首戰0比3，但有2球都是在傷停補時專注力及體力下降的情況掉球，若能改善此問題，再度拉近比分也並非沒有機會。

航源FC 19日對上北韓425也是亞足聯盃小組賽最後一場客場作戰，不過16日要先在新竹踢企甲對上台中FUTURO，緊接著回台23日又要迎接企甲台中FUTURO，但已經挺過幾乎每3至4天就一場比賽的地獄賽程和兩線作戰，26日則是迎來亞足聯盃最後一場、也是最後的主場賽事對決香港大埔，首勝的目標希望能夠在對上香港大埔開胡。

▲航源FCVS傑志。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源
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