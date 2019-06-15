開轟後遭97英里近身球伺候　洋基維特痛批白襪在亂搞

▲維特（Luke Voit）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基巨砲維特（Luke Voit）首局開轟，將球隊連續全壘打場次推進到第17場，不過他下次站上打擊區，就看了葛利托（Lucas Giolito）的97英里近身球，所幸沒有被打中並且還選到保送。維特賽後對於葛利托滿腹怨言，痛批根本是在亂搞！

「我從他手上開轟，下一次上場打擊就是97英里近身球伺候，很幸運的沒有打在我身上，」維特賽後訪問時說道，「這真的是在亂搞（It;s a Bunch of BS），真的令人相當失望... 」

請繼續往下閱讀...

雖然被維特指控是故意的，但葛利托向《The Athletic》記者費根（James Fegan）喊冤，表示自己真的不是故意投近身球的。

LUKE VOIT

Exit Velocity: 101 MPH

Distance: 396 FT

Home Run #17

Career Home Run #36

Team Home Run #108

-#Yankees #VoitNYYHR pic.twitter.com/iK0myzwX2p — NYY Home Runs (@NYYHomeRuns) June 15, 2019

儘管維特的陽春砲幫助洋基先馳得點，但該局下半白襪就猛攻4分翻轉局勢，沙巴西亞（C.C. Sabathia）4.2局投球挨了10安，失掉6分其中5分為自責分，6局打完白襪已經10比1遙遙領先，全場狂敲16安的情況下，以10比2輕鬆獲勝。