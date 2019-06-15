皇馬簽下「日本梅西」久保建英　轉會費200萬歐元先效力B隊

▲皇馬簽下久保建英 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

被譽為是「日本梅西」18歲中場小將久保建英，日前被現任國家隊主帥森保一選進了國家隊A隊，9日對上薩爾瓦斯的友誼賽更是首次出場，更傳出歐洲豪門球隊包括拜仁、皇馬都對他有興趣。西甲皇家馬德里14日更宣布，已經簽下久保建英，新球季會加入西班牙第3級球隊卡斯迪拉（皇馬B隊）。

▼久保建英初登場日本國家隊表現亮眼。

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久保建英10歲時被選進巴薩青訓，巴薩還因此被FIFA罰款，因為他還未滿13歲，久保建英2015年回到日本加盟東京FC，並在2年前就先後參加U17和U20世界盃，在U20比賽中和安部裕葵幫助日本拿到參賽權，也是日本足球史上第一個跳躍多級別踢世青賽的球員，目前效力東京FC出賽13場攻進4球，並送出4次助攻。

久保建英更被選進國家A隊後，在9日對上薩爾瓦多的友誼賽中替補登場，成為日本隊史第二年輕出賽選手，久保建英下半場75分鐘，迅速甩開兩名防守球員，禁區起左腳射門，可惜太正被守下，但是亮眼表現也吸引包括皇馬、巴黎聖日爾曼、拜仁都有意要簽他。

久保建英已經年滿18歲，日前才提到今年夏天開始可以考慮重返歐洲後，皇馬率先在14日發表聲明。皇馬官網消息指出，久保建英成為新球員，下一季會加入皇馬B隊，久保建英雖然剛滿18歲，不過已經能作為日本國腳，是一名非常有才華且技術出色的進攻中場，包括視野廣闊、腳法快速以及射門敏銳度，因此能更增強皇馬B隊的戰力。

根據西班牙《馬卡報》報導，久保建英的轉會費達到200萬歐元，年薪則是100萬歐元，合約一簽就是5年。