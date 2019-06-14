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上次遭兩光開球嘉賓「砸臉」　白襪攝影師這次接殺出局！

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體育中心／綜合報導

白襪隊攝影師喬治亞（Darren Georgia），上個月為了拍攝開球嘉賓投球卻遭直接砸臉，很不幸的他在短短3週的時間內，又碰上了危險開球嘉賓，不過這次喬治亞有備而來，不但按下了快門，還接殺了這顆往他方向「飄」過來的球。

白襪隊在5月底邀請球團單月最佳員工擔任開球嘉賓，沒想到這位金髮媽媽直接將球砸向左前方不遠處的攝影師喬治亞臉上，全場的球迷都嚇傻了，轉播單位直接把這球封為「史上最爛開球」。

沒想到喬治亞3週內再次遇到瞄準他的開球嘉賓，還好這次的開球嘉賓年紀明顯比較大，投出來的球是用拋的方式，讓他能夠按下快門後，再接殺這顆球，白襪官方推特直接封喬治亞為「歷史第一位贏得金手套的攝影師」。

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關鍵字： 白襪開球攝影師
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