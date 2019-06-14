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不斷更新／林泓育、朱育賢開轟　6局Lamigo 7：6統一

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▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-林泓育。（圖／記者黃克翔攝）

▲林泓育與朱育賢上演背靠背全壘打。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末將作客桃園和Lamigo桃猿進行三連戰，首戰統一派出土投施子謙掛帥先發，Lamigo則是由洋投尼克斯領銜對抗。

1局上統一進攻，陳重羽擊出平飛球遭接殺，蘇智傑遭到三振，陳鏞基敲出一壘安打，潘武雄擊出右外野二壘安打帶有1分打點，楊家維觸身球上壘、盜上二壘，林祖傑擊出右外野飛球遭接殺。

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1局下Lamigo進攻，柏納帝那選到四壞保送，林立擊出中外野一壘安打，藍寅倫敲出穿越一壘安打帶有1分打點，林泓育遭到三振，朱育賢左外野高飛犧牲打帶有1分打點，陳俊秀游擊防線滾地球遭刺殺。

2局上，郭阜林界外飛球被一壘手接殺，林祐樂游擊方向滾地球遭刺殺，莊駿凱游擊方向內野安打、盜上二壘，陳重羽游擊方向滾地球遭接殺。

2局下，廖健富遭到三振，郭嚴文選到四壞保送，林承飛左外野一壘安打，柏納帝那右外野飛球遭接殺，林立靠中外野手守備失誤上壘、三壘跑者回來得1分，藍寅倫穿越游擊方向一壘安打、帶有1分打點，林泓育三壘滾地球遭刺殺。

3局上，蘇智傑遭到三振，陳鏞基右外野飛球遭接殺，潘武雄擊出陽春全壘打，楊家維選到四壞保送，林祖傑二壘滾地球遭刺殺。

3局下，朱育賢中外野二壘安打，陳俊秀右外野飛球被接殺，廖健富右外野一壘安打帶有1分打點，郭嚴文左外野飛球遭接殺，林承飛三壘滾地球遭刺殺。

4局上，郭阜林右外野二壘安打，林佑樂游擊滾地球遭刺殺，莊駿凱一壘方向內野安打帶有1分打點，陳重羽靠守備失誤上壘，蘇智傑擊出三分砲，陳鏞基左外野飛球遭接殺，潘武雄右外野一壘安打，楊家維中外野飛球遭接殺。

4局下，柏納帝那中外野飛球遭接殺，林立中外野飛球遭接殺，藍寅倫左外野飛球遭接殺。

5局上，林祖傑游擊滾地球遭刺殺，郭阜林二壘滾地球遭刺殺，林佑樂中外野一壘安打，莊駿凱左外野飛球遭接殺。

5局下，林泓育右外野方向陽春砲，朱育賢右外野方向陽春砲，陳俊秀中外野飛球遭接殺，廖健富滾地球遭刺殺，郭嚴文三壘穿越一壘安打，林承飛遭三振。

6局上，陳重羽三壘方向滾地球遭刺殺，蘇智傑遭到三振，陳鏞基左外野一壘安打，潘武雄左外野飛球遭接殺。

統一獅先發打線：一棒右外野手陳重羽、二棒左外野手蘇智傑、三棒一壘手陳鏞基、四棒指定打擊潘武雄、五棒二壘手楊家維、六棒游擊手林祖傑、七棒三壘手郭阜林、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。

Lamigo桃猿先發打線：一棒中外野手柏納帝那、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒指定打擊廖健富、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手林承飛。

關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo
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