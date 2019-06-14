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佐布里斯特還在限制名單內　小熊總管：本季有機會回歸

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▲▼佐布里斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐布里斯特從5月初就因私事離隊進限制名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊38歲老將佐布里斯特（Ben Zobrist），因為個人因素從5月初就進入限制名單，不少人認為這是他合約最後一年，有可能就這樣離開球場，不過小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）透露，「他有機會在球季結束前歸隊。」

佐布里斯特在5月7日出戰馬林魚的比賽繳出3支1，那也是他本季的最後一次出賽，雖然在5月8日還在名單當中但沒有出賽，隔天就因「個人因素」被放進限制名單。根據《ESPN》報導，在佐布里斯特被放進限制名單沒有多久後，就傳出他與妻子茱莉安娜（Julianna Zobrist）雙方都提出離婚訴求，他們倆還育有3名子女。

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艾普斯坦接受訪問時提到，「我想事情正在處理當中，我們之間一直有在聯絡，他（佐布里斯特）也知道小熊的大門為他敞開，但就目前來說，他也很清楚地表明，一切以家人為優先考量。」艾普斯坦接著說，「佐布里斯特還是有機會再本季回歸，我們也都很樂意看到他在披上小熊隊的球衣。 」

▲佐布里斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐布里斯特是小熊打破山羊魔咒的重大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

佐布里斯特在2016年與小熊簽下4年5600萬美元（約17億台幣）合約，今年也來到合約年，他在合約首年就為小熊隊拿下隊史相隔108年的世界大賽，他也獲選該年的世界大賽MVP，不過今年38歲的他，打擊表現也相當掙扎，83個打數中打擊率只有0.241，長打率0.253更是在全隊野手中最差的表現。

大聯盟當身上有合約但沒有前往球隊報導，或是還沒有同意合約時可以被擺進「限制名單」，名單內不會佔用到球隊的40人名單，球隊也不用支薪。

關鍵字： MLB小熊佐布里斯特Ben Zobrist
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