全民健身必備鞋款！　Reebok Nano 9 四大強力進化

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

領導健身品牌Reebok身為全球CrossFit官方合作夥伴，極力打造專業運動裝備，此次Reebok Nano 9重磅進化登場，鞋面回歸經典的Vector Logo以及四大產品特性，除了適合CrossFit高強度健身訓練外，更適合其他健身房綜合性健身訓練著用。

四大產品特點包括：

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1.FLEXWEAVE高強度纖維科技編織鞋面，此次更新導入彈性纖維，高透氣、高延展性與耐用度兼具，穩定支撐各項運動的同時舒適度再提升。

2.採用更柔軟的EVA中底，腳跟致中足處還繞TPU 墊片，提供更好的舒適度的同時，亦保有絕佳支撐度及穩定性。

3.全新設計的大底採用META凹槽，提供更好的牽引力與抓地力，提供重訓者完整的抓地力，在負重時維持基礎核心穩定，強化並展現爆發力。

4.New Semi-Bootie極致舒適襪套設計貼合腳踝，創造舒適包覆的完美訓練體驗。

▲Reebok Nano 採用更加柔軟的EVA中底並以TPU環繞加強穩定性，大大增加動態訓練時的舒適度。（圖／品牌提供）



Nano 系列再次展現突破精神，帶給運動者們更完美的使用體驗，改用更加柔軟的EVA中底，並以TPU環繞加強穩定性，大大增加動態訓練時的舒適度。同時以升級版FLEXWEAVE高透氣、高耐磨鞋面，讓健身者在穿著運動時清爽；搭配Semi-Bootie極致舒適襪套設計，兼具強韌與靈活特性，適合所有健身房綜合性健身訓練著用，是最終極的全民訓練鞋款。

▲Reebok Nano Semi-Bootie極致舒適襪套設計兼具強韌與靈活特性適合所有健身房綜合性健身訓練著用。（圖／品牌提供）



「Nano For All」是這次全新Nano第九代的產品意涵，意思是不論是世界冠軍或是一個運動初學者，每個運動員都有各自獨特故事來分享他或她與Nano系列鞋款的連接，這正是為什麼Nano 9真正成為一雙全民健身終極訓練鞋。

本次Nano 9重磅上市，鞋面回歸經典的Vector Logo，搭配編織鞋面的Vector品牌標誌，鞋色推出經典黑白、亮眼黑紅與低調灰白三色，女款除了黑白、黑紅兩色外，還有灰綠女生專屬配色，將是每位熱愛健身運動消費者的最佳選擇。

▲Reebok Nano 以升級版FLEXWEAVE高透氣、高耐磨鞋面讓健身者在穿著運動時清爽。（圖／品牌提供）