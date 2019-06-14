運動雲

>

全民健身必備鞋款！　Reebok Nano 9 四大強力進化

ETtoday運動雲

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

領導健身品牌Reebok身為全球CrossFit官方合作夥伴，極力打造專業運動裝備，此次Reebok Nano 9重磅進化登場，鞋面回歸經典的Vector Logo以及四大產品特性，除了適合CrossFit高強度健身訓練外，更適合其他健身房綜合性健身訓練著用。

四大產品特點包括：

請繼續往下閱讀...

1.FLEXWEAVE高強度纖維科技編織鞋面，此次更新導入彈性纖維，高透氣、高延展性與耐用度兼具，穩定支撐各項運動的同時舒適度再提升。
2.採用更柔軟的EVA中底，腳跟致中足處還繞TPU 墊片，提供更好的舒適度的同時，亦保有絕佳支撐度及穩定性。
3.全新設計的大底採用META凹槽，提供更好的牽引力與抓地力，提供重訓者完整的抓地力，在負重時維持基礎核心穩定，強化並展現爆發力。
4.New Semi-Bootie極致舒適襪套設計貼合腳踝，創造舒適包覆的完美訓練體驗。

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）

▲Reebok Nano 採用更加柔軟的EVA中底並以TPU環繞加強穩定性，大大增加動態訓練時的舒適度。（圖／品牌提供）

Nano 系列再次展現突破精神，帶給運動者們更完美的使用體驗，改用更加柔軟的EVA中底，並以TPU環繞加強穩定性，大大增加動態訓練時的舒適度。同時以升級版FLEXWEAVE高透氣、高耐磨鞋面，讓健身者在穿著運動時清爽；搭配Semi-Bootie極致舒適襪套設計，兼具強韌與靈活特性，適合所有健身房綜合性健身訓練著用，是最終極的全民訓練鞋款。

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）

▲Reebok Nano Semi-Bootie極致舒適襪套設計兼具強韌與靈活特性適合所有健身房綜合性健身訓練著用。（圖／品牌提供）

「Nano For All」是這次全新Nano第九代的產品意涵，意思是不論是世界冠軍或是一個運動初學者，每個運動員都有各自獨特故事來分享他或她與Nano系列鞋款的連接，這正是為什麼Nano 9真正成為一雙全民健身終極訓練鞋。

本次Nano 9重磅上市，鞋面回歸經典的Vector Logo，搭配編織鞋面的Vector品牌標誌，鞋色推出經典黑白、亮眼黑紅與低調灰白三色，女款除了黑白、黑紅兩色外，還有灰綠女生專屬配色，將是每位熱愛健身運動消費者的最佳選擇。

▲Reebok Nano 9最終極的全民訓練鞋款。（圖／品牌提供）

▲Reebok Nano 以升級版FLEXWEAVE高透氣、高耐磨鞋面讓健身者在穿著運動時清爽。（圖／品牌提供）

關鍵字： Reebok Nano 9
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

熱門新聞

NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳子豪仲裁勝訴　兄弟要給月薪30萬

2健身必備鞋款！Reebok Nano 9登場

3王柏融5棒、陽岱鋼未先發　無法同場較勁

4小熊總管：佐布里斯特本季有機會回歸

5柯瑞仍信心下季回到總冠軍舞台

熱門新聞

1湯普森ACL撕裂傷！

2暴龍114比110奪成軍24年首冠

3大谷翔平日本人首位大聯盟完全打擊

4格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

5林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366