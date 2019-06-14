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adidas致敬鞋款Top Ten 40周年　MARQUEE BOOST完美重現

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▲致敬經典鞋款“adidas Top Ten”40周年，adidas 推出紀念戰靴MARQUEE BOOST。（圖／品牌提供）

▲致敬經典鞋款adidas Top Ten40周年，adidas 推出紀念戰靴MARQUEE BOOST。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

為致敬經典鞋款「adidas Top Ten」40周年，adidas 推出紀念戰靴MARQUEE BOOST，結合經典元素，讓籃球愛好者能以不同面貌體驗經典復刻配色鞋款。

▲致敬經典鞋款“adidas Top Ten”40周年，adidas 推出紀念戰靴MARQUEE BOOST。（圖／品牌提供）

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▲MARQUEE BOOST以1980年代NBA火紅的經典籃球鞋款adidas Top Ten為雛形。（圖／品牌提供）
  
MARQUEE BOOST設計靈感來自於adidas創意基地Brooklyn Farm，此次以1980年代NBA火紅的經典籃球鞋款adidas Top Ten為雛形，設計承襲白藍紅的經典配色外，鞋頭採用透氣孔設計帶出Top Ten的設計靈魂，鞋身後方則以紅底綴上金色“40TH ANNIVERSARY”字樣，並以簡約高筒鞋型呈現，致敬1979誕生的經典之作。

此外，鞋底以白色Boost中底搭配淡藍色的TPU穩定片，除配色搶眼外，亦能充分回饋落地時的緩衝性能，幫助籃球愛好者在球場上能夠創造出極致表現。 

▲致敬經典鞋款“adidas Top Ten”40周年，adidas 推出紀念戰靴MARQUEE BOOST。（圖／品牌提供）

▲鞋身後方則以紅底綴上金色“40TH ANNIVERSARY”字樣，並以簡約高筒鞋型呈現。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasMARQUEE BOOSTTop Ten
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