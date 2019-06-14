中職／沈默王牌追上　陳義信盼潘威倫奪150勝創紀錄

▲陳義信。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅本土王牌潘威倫9日對戰富邦悍將達成生涯300場先發，且再1勝達成前兄弟象「假日飛刀手」陳義信兩聯盟通算的141勝紀錄。對於潘威倫近幾年默默地追上，陳義信相當佩服：「我以他為榮，真的很高興他已經取得140勝，希望他還可以拿下150、甚至160勝，創下屬於自己的紀錄。」

陳義信1989年赴日發展，加入中日龍隊，1991年回國加盟中職，以選秀狀元之姿加入兄弟象隊，1997年跳槽至台灣大聯盟，2000年退休，職棒生涯於中職奪92勝，台灣大聯盟贏得49勝，僅用10年時間便奪得兩聯盟累積的141勝紀錄。

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5月26日，潘威倫對戰中信兄弟，僅以70球投完6局，拿下本季第5勝，也是生涯的第140場勝利，與陳義信的距離僅有1場。

雖然潘威倫奪勝速度不如自己，但陳義信仍替他高興，也盼嘟嘟早日追上自己的紀錄，「希望他可以繼續突破、投得更多，能有人超越我，何樂而不為？我很支持他。」

陳義信1994年單季拿下22勝4敗佳績，與統一獅隊王漢並列中職單季最多勝聯盟紀錄，至今仍沒有本土投手超越這項紀錄。

陳義信認為，除了打者技術提升、訓練方式改變之外，作為投手也要想辦法加強，「很多投手都有這實力，單季10勝、20勝不是問題，最重要是自己要更努力，自律、自重、自愛，還要有企圖心，在技術上要敢跟打者對決。」

▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）