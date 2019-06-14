PGA／美國公開賽潘政琮4次Double Bogey　首日暫居149名

▲潘政琮美國公開賽首日陷入苦戰。（圖／翻攝自潘政琮粉絲專頁）



記者林育正／綜合報導

PGA美國公開賽首日台灣好手潘政琮遭遇苦戰，一共吞下4次Double Bogey，以高於標準桿9桿的80桿作收，暫居接近吊車尾的149名。另一台灣好手俞俊安，則是打出74桿高於標準桿3桿，排在第99名。

潘政琮1-9洞就吞下3次Double Bogey僅有一Birdie，9-18動一次Double Bogey還有兩次Bogey，也有一次Birdie，首日80桿高於標準桿71桿多達9桿。「很顯然是所有最差的狀況都發生的一輪比賽，主要在攻果嶺的策略出現大問題。」潘政琮臉書粉絲專頁表示。

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今年是潘政琮第5次參加美國公開賽，前面4次有兩次兩輪結束後就提前淘汰，最佳成績是2013年的第45名。

俞俊安1-9洞抓下3次Birdie，但各一次Bogey和Double Bogey；10-18洞卻吞4次Bogey，最後以高於標準桿3桿的74桿作收第99。

今年是美國公開賽暌違9年重返加州圓石灘球場進行，目前排名第1的是65桿的英格蘭選手羅斯(Justin Rose)，老虎伍茲(Tiger Woods)70桿暫居28。

▲俞俊安 。（圖／資料照／記者洪偵源攝）