運動雲

>

PGA／美國公開賽潘政琮4次Double Bogey　首日暫居149名

ETtoday運動雲

▲潘政琮美國公開賽首日陷入苦戰。（圖／翻攝自潘政琮粉絲專頁）

▲潘政琮美國公開賽首日陷入苦戰。（圖／翻攝自潘政琮粉絲專頁）

記者林育正／綜合報導

PGA美國公開賽首日台灣好手潘政琮遭遇苦戰，一共吞下4次Double Bogey，以高於標準桿9桿的80桿作收，暫居接近吊車尾的149名。另一台灣好手俞俊安，則是打出74桿高於標準桿3桿，排在第99名。

潘政琮1-9洞就吞下3次Double Bogey僅有一Birdie，9-18動一次Double Bogey還有兩次Bogey，也有一次Birdie，首日80桿高於標準桿71桿多達9桿。「很顯然是所有最差的狀況都發生的一輪比賽，主要在攻果嶺的策略出現大問題。」潘政琮臉書粉絲專頁表示。

請繼續往下閱讀...

今年是潘政琮第5次參加美國公開賽，前面4次有兩次兩輪結束後就提前淘汰，最佳成績是2013年的第45名。

俞俊安1-9洞抓下3次Birdie，但各一次Bogey和Double Bogey；10-18洞卻吞4次Bogey，最後以高於標準桿3桿的74桿作收第99。

今年是美國公開賽暌違9年重返加州圓石灘球場進行，目前排名第1的是65桿的英格蘭選手羅斯(Justin Rose)，老虎伍茲(Tiger Woods)70桿暫居28。

世大運高爾夫國手俞俊安 。（圖／記者洪偵源攝）

▲俞俊安 。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

關鍵字： PGA美國公開賽潘政琮俞俊安
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

NBA冠軍戰／籃網神醫替杜蘭特開刀　布魯克林仍想簽KD+厄文

日職／王柏融十下左外野二壘打追平比數　開心振臂歡呼

NBA冠軍戰／勇士G6迎甲骨文球場47年最終戰　將向KD致敬

讀者回應

﻿

最新新聞

1格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

2一朗19年失敗　大谷第2年完全打擊

3味全龍測試會今舉辦　至少推薦20人選秀

4Drake在多倫多送遙遠祝福給湯神

5NBA冠軍戰／雷納德奪生涯第2座FMVP

熱門新聞

1大谷翔平日本人首位大聯盟完全打擊

2暴龍114比110奪成軍24年首冠

3大師兄卸戰袍　大王世代扛中華隊

4KD找籃網神醫開刀　對方曾救羅培茲

5王柏融十下二壘打追平比數振臂歡呼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366