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NBA冠軍戰／為了奧克蘭、KD　勇士發特製毛巾集氣

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▲勇士發放為了奧克蘭，為了KD的毛巾應援。（圖／翻攝自推特／Sam Amick）

▲勇士發放為了奧克蘭，為了KD的毛巾應援。（圖／翻攝自推特／Sam Amick）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G6在甲骨文球場開戰，不過本戰缺少重要得分主力杜蘭特(Kevin Durant)，不過勇士並沒有因此喪氣，甚至還想憑藉為了KD爭取榮耀的氣勢，一舉將戰線拖入搶7，而G6也是勇士在甲骨文球場最終戰，為此勇士特別發放訂製的毛巾給現場球迷，要他們一同打氣，上面還寫著「為了奧克蘭、為了KD」。

杜蘭特在G5在腿傷還沒好的情況下，強行帶傷復出，結果卻造成阿基里斯腱斷裂的毀滅性傷害，使得賽季報銷，就連未來生涯也會受到影響，不過他帶傷奮戰的精神也深深感動球迷，勇士也希望能夠帶著G5贏球的氣勢加上為了杜蘭特拼戰的精神贏下G6。

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甲骨文球場是全聯盟最老的球場，勇士也將於下季遷往大通銀行中心，使得G6不論輸贏就是勇士在奧克蘭的最終戰，為了紀念這歷史性的一戰，勇士特別發給所有進場球迷一條訂製的毛巾，上面寫下「為了奧克蘭為了KD」，希望憑藉這股氣勢能夠贏下G6，並且為杜蘭特贏得比賽，最後衝擊關鍵搶7，而勇士球員則是穿上印著相同文字的T恤，為此給自己打氣。

▲勇士發放為了奧克蘭，為了KD的毛巾應援。（圖／翻攝自推特／Sam Amick）

▲勇士球員穿應援衣。（圖／翻攝自推特／Sam Amick）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰杜蘭特NBA
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