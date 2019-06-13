日職／王柏融十下左外野二壘打追平比數　開心高舉右手

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（13日）與廣島隊進行兩隊跨聯盟3連戰最後一戰，火腿隊王柏融連續2天擔任先發3棒左外野手，一局下選球眼保送上壘，三局下遭到三振，六局下第三打席再度被三振，八局下一出局平手一、二壘有人，又是被三振。延長十局下落後1分，一出局三壘有人打出直擊左外野全壘打的二壘安打追平比數。

廣島在一局上長野久義打到右外野全壘打牆的三壘安打，菊池涼介再安打攻進1分，洋砲巴提斯塔保送，之後連續3個出局。

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火腿一局下西川遙輝、大田泰示都被三振，王柏融選了保送上壘，再利用暴投到二壘，中田翔被三振。

二局下火腿田中賢介保送、渡邊諒右外野安打，犧牲短打送到二、三壘，横尾俊建右外野高飛犧牲打送回1分，追平比數。

火腿在三局下，西川遙輝一壘滾地出局，大田泰示二壘滾地出局，王柏融遭到三振。六局下王柏融首位打者上到打擊，廣島換上中村恭平投球，揮棒落空遭到三振。

火腿在八局下無人出局清水優心右外野安打，中島卓也代跑，西川遙輝犧牲短打送到二壘，大田泰示故意保送變成一、二壘有人，王柏融2好1壞時揮擊提早落地壞球被三振。

九局下火腿二出局一、二壘有人，近藤健介代打遭到三振，打完9局1比1平手進入延長賽。

廣島在十局上，小窪哲也首位打擊打出中外野二壘安打，田中廣輔犧牲短打造成投手失誤攻占一、三壘，長野久義被故意保送成滿壘，連續2棒都打到三壘滾地球，都被傳本壘封殺跑者，鈴木誠也選到保送擠回1分超前。

火腿在十局下，無人出局西川遙輝二壘安打上壘，利用大田泰示右外野飛球出局上到三壘，王柏融面對153公里、154公里的速球都打成界外球，第4球打出直擊左外野牆的二壘安打，打回分數追平，站在二壘開心先高舉右手，再舉左手。

王柏融今天連2場擔任先發3棒左外野手，從6月6日起已連續5場比賽都敲出安打，且有3分打點，目前打擊率2成96，有25分打點。