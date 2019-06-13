中職／紐維拉一軍首先發遭猿狙擊　伯納給好評：有品質

▲紐維拉。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟將洋砲里迪解約後，拉上在二軍待命的紐維拉，9日在一軍首登板，先發6.1局被敲11支安打，包括4轟，失掉6分皆為責失。對於他的表現，總教練伯納還算滿意，「扣掉被全壘打的部分，這是一場有品質的先發。」

紐維拉升上一軍後，兄弟上半季暫無更動洋將的打算。對於他的本季一軍首表現，伯納說：「帳面數字是失分很多，但這是我看過他最好的一場先發，比賽策略執行徹底，雖然被打了幾支全壘打，但其中2顆球的進壘點位置很好，是對方掌握得很好。」

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紐維拉強調，上場就是積極搶好球，要求自己盡量別投出保送，很開心整場沒有任何保送，不過有5分是因為被打全壘打而丟分，他說，下一場會想辦法改進，「桃猿擁有強悍的打線，出棒相當積極，可能有抓到我的想法，如果沒有被擊出全壘打，7局可能僅失1分吧；下一次再對戰，會想辦法把球留在場內、不要再飛出場外。」

伯納也認為，面對桃猿打線，紐維拉能有這樣的表現已經很好，「桃猿打線很可怕，一但犯錯，對方是不會輕易放過，會立刻抓住機會製造攻勢，所以對到他們，沒有什麼犯錯的空間，如果不看那幾顆失投球，紐維拉這場先發是很有品質的。」