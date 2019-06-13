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詹皇經紀人保羅登運動畫刊封面　預言主宰今夏NBA

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▲詹皇經紀人保羅登上《運動畫刊》封面。（圖／翻攝自IG／LeBron James）

▲詹皇經紀人保羅登上《運動畫刊》封面。（圖／翻攝自IG／LeBron James）

記者張曜麟／綜合報導

說到現役最有影響力的球員，大多數人第一時間想到的就是詹姆斯(LeBron James)，他不僅是聯盟第一人，在場外的影響力也非常大，不過「詹皇」會有今天這樣的成就，除了自身努力外，最重要的就是在他背後的經紀人保羅(Rich Paul)，他也登上了《運動畫刊》封面，雜誌還特別為他下了主宰今年夏天的男人。

《運動畫刊》是專門以運動員為主的雜誌，要登上封面更是需要有著一定影響力，不過最新一期的封面竟然不是運動員，而是詹姆斯的經紀人保羅，以經紀人的身分登上封面的強況並不多見，可見保羅的影響力非常大，有意思的是，《運動畫刊》標題直接了當的寫下「將在今夏主宰NBA」，對於他而言是非常高的敬意。

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見到自己好友獲得如此殊榮，詹姆斯也在推特上祝賀，「不管是愛或恨，我都力挺兄弟，直到我心臟停止跳動。繼續羨慕我吧，我是MVP，我不是無處可去你可以來認識我，致敬我的兄弟，再接再厲，讓大家都明白你到底多特別。」

保羅身為詹姆斯的經紀人與好友，身分自然與其他經紀人稍顯不同，在本季戴維斯鬧「賣我」，保羅也憑藉自己能力給予兩隊壓力，是湖人與鵜鶘交易的幕後推手，現在「一眉哥」也是保羅旗下球員，保羅未來很有可能會湊合他與「詹皇」聯手，這也很可能會影響到整個聯盟的格局。

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅會湊合詹姆斯戴維斯聯手？。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人鵜鶘詹姆斯戴維斯保羅
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