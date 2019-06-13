目標直接殺掉「老爹」　5名兇嫌預謀殺人價碼24萬

▲紅襪「老爹」歐提茲日前在家鄉遭槍擊，目前二度手術後復原狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

針對紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）槍擊案案情的最新報告，多明尼加檢察官13日做出說明，表示這次的案件是一起買兇殺人案，由5名嫌犯合夥犯行，目標要直接做掉歐提茲。據警察總長報告，受僱槍殺價碼為40萬披索（約新台幣24.6萬）。

根據《美聯社》記者韋森斯坦（Michael Weissenstein）和阿爾坎塔拉（Martin Jose Adames Alcantara）收到的文件中，裡面記載兇嫌犯案過程，其中兩人嫌犯駕駛機車，另一組嫌犯則是開車，這起槍擊案是一起預謀殺人案。

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《WBZ-TV》記者羅德里奎茲（Anaridis Rodriguez）報導，除了當天槍擊案當下被民眾痛毆的槍手外，其他4名在逃嫌犯也在13日遭到警方逮補，逮補地點位於首都聖多明哥西北方100英里處，也是發生槍擊案的酒吧所在地。

在酒吧外遭民眾圍捕痛毆的25歲嫌犯賈西亞（Eddy Vladimir Feliz Garcia），在槍擊事件發生後不久隨即被警察逮補，他被指控是本此謀殺未遂的共犯之一，目前已經被警方拘留。

▲老爹槍擊案兇嫌賈西亞。（圖／達志影像／美聯社）



根據法庭文件顯示，其中一名遭到逮捕的嫌犯阿科斯塔（Oliver Moises Mirabal Acosta），他在騎乘機車前，開著一輛灰色現代Accent車款汽車。檢察官表示，一名目擊者的影片顯示，5名兇嫌已有預謀在酒吧進行攻擊，至於詳細作案過程仍在偵辦當中。

根據歐提茲發言人羅培茲（Leo Lopez）的說法，紅襪球團在危急時刻伸出援手，提供所有資源協助老爹康復，他在波士頓市區的麻省總醫院接受第2次手術治療後，目前恢復狀況良好。

紅襪球團於13日代表歐提茲妻子發布聲明，文中寫道：「目前歐提茲仍待在麻州總醫院的加護病房休養，在外科醫生金恩（David King）的治療下，現在已經可以坐起身，病情明顯好轉，未來幾天仍需要在加護病房繼續觀察，但整體恢復上已有很大的進展。我與我的家人再次感謝外界無盡的愛和祝福，同時也請求在這段時間保有隱私權。」

▲老爹槍擊案兇嫌作案槍枝。（圖／達志影像／美聯社）