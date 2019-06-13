「老爹」槍擊案5兇嫌被逮補　警方不排除買兇殺人

▲紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）10日在家鄉多明尼加遭槍擊，案情進展傳出新進度，根據《WBZ-TV》記者羅德里奎茲（Anaridis Rodriguez）報導，目前已經有5名嫌疑犯遭到逮補，將開始進行進一步的審訊。

根據報導中指出，除了當天槍擊案當下被民眾痛毆的槍手外，其他4名在逃嫌犯也在13日遭到警方逮補，逮補地點位於首都聖多明哥西北方100英里處，也是發生槍擊案的酒吧所在地。

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在酒吧外遭民眾圍捕痛毆的25歲嫌犯賈西亞（Eddy Vladimir Feliz Garcia），在槍擊事件發生後不久隨即被警察逮補，目前已經被警方拘留。賈西亞被指控為本此槍擊謀殺未遂的共犯之一。

目前警方正在進行進一步的審訊，根據《波士頓環球報》報導，警方預計於13日召開記者會，提供關於歐提茲槍擊案的最新案情。英國《每日郵報》爆料，該起案件並非單純搶劫，而是有人買兇殺人，遭槍擊的主因可能與毒梟老婆有染。

據歐提茲發言人羅培茲（Leo Lopez）的說法，歐提茲是波士頓的傳奇人物，他曾幫助紅襪隊三度奪下世界大賽冠軍，在波士頓地區享譽盛名。紅襪球團在危急時刻伸出援手，提供所有資源協助老爹康復，在波士頓市區的麻省總醫院接受第2次手術治療後，目前恢復狀況良好。

發言人米吉亞（Felix Durán Mejia）表示，歐提茲的胃部被子彈貫穿，而肝臟有出血的狀況，他部分的腸子和膽囊也已經被移除，傷勢狀況比預期來得嚴重，但現在已經沒有生命危險。