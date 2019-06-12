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中職／在「神奇打線」找出路　林智勝努力用成績留下

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▲▼中信兄弟,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟林智勝。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

林智勝連2戰敲追平安拯救兄弟，目前在一軍出賽45場，打擊率0.306，排名全隊第2，走過上季的風風雨雨，他坦言從沒想過至今仍在一軍，甚至穩定出賽，「我很努力，想用成績把自己留下來，這是我一直在做的事。」

去年的現在，林智勝剛被「解凍」，在一軍出賽不到10場，今年開季受訪時便透露，明白自己在球隊的定位，「無法擠進先發也會接受代打任務」，最重要是能夠在一軍出賽。

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面對前2年的紛擾，林智勝轉換心態，選擇從零開始，他坦言沒想過還能夠在一軍：「發生太多事了，真的沒有想過這麼多，包括仍在一軍；原本預料都是在後面準備上場，自己也專注這方面的功課，也沒想到還能有機會先發。」

林智勝目前在一軍出賽45場累積144打數敲出44支安打，包括8轟，打擊率0.306，全隊僅次於隊友陳子豪，他笑說：「37歲還有這樣的成績，算是不錯了吧，也不會去想要跟其他人比較。」

已經不是年輕的小夥子，林智勝自認無法和狀況正火燙的朱育賢、林泓育等人相比，近2年季後也改變訓練方式：「這2年去日本接受小林亮寬指導，有針對年紀微調菜單，代謝變慢了，就不可能和先前一樣、接受較疲乏的訓練。」

今年的兄弟先發打線幾乎每一場都不一樣，總教練伯納曾說，先發打線始終在變，還在尋找最佳的「神奇打線」，林智勝頗認同教練團的看法，「神奇打線是有它的道理在，大家都想找贏的陣容，如果一樣的陣容輸球，當然會想改變，外國人比較多思維，自己不管什麼角色，也會想辦法做好本分，打出應有的表現。」
 

關鍵字： 林智勝中華職棒中信兄弟
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