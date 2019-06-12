運動雲

>

日職／郭俊麟13日先發　相隔1400天與陽岱鋼投打對決

ETtoday運動雲

▲▼郭俊麟振臂歡呼。（圖／截至西武獅官方粉絲團）

▲▼郭俊麟振臂歡呼。（圖／截至西武獅官方粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊今天（12日）與西武獅進行跨聯盟交流賽第2戰，巨人外野手陽岱鋼並未先發，而西武獅公布明天先發投手是台灣投手郭俊麟，如果陽岱鋼明天先發上場，兩人就可以投打對決。上一次兩人對決是2015年8月13日。

陽岱鋼在昨天對西武獅的比賽，3次打擊有2次三振、1次保送，尤其是一出局二、三壘有人被三振，8局下被換退場休息，今天沒有先發出賽。

請繼續往下閱讀...

兩隊13日進行3連戰最後一次交手，西武獅由郭俊麟先發，郭俊麟在6月6日本季升上一軍先發，對廣島先發6局被3支安打、5次三振、3次四死球，失2分奪下本季首勝。

郭俊麟明天先發，如果巨人也排陽岱鋼先發，兩人就有機會投打對戰，兩人在2015年8月13日首次投打對決，當時陽岱鋼在火腿隊，對決3打數有2支安打、1次三振。

1局上首次碰頭，2好3壞之下，郭俊麟150公里速球讓陽岱鋼揮空三振，3局上再度交手，2壞球後陽岱鋼把144公里速球打成右外野安打，4局上二出局後二壘有人，被陽岱鋼敲出二壘安打再失分後，郭俊麟被換退場。郭俊麟那一場比賽只投3.2局，被敲4支安打，有2次三振，送出4次四死球，失6分。

關鍵字： 郭俊麟陽岱鋼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

熱門新聞

NBA冠軍戰／勇士16年噩夢重現？　格林G6吞T賽季就結束了

NBA冠軍戰／KD犧牲自己振奮勇士　湯神誓再為他拿2勝

歐提茲槍擊主因？　疑似睡了毒梟老婆

NBA冠軍戰／最後1分鐘賈索被犯規沒響哨　官方承認G5誤判

NBA冠軍戰／柯瑞看總管談KD也哭了　曝隊醫曾保證傷勢不會加重

中職／隨隊攝影蔡宗哲逝世一年　統一獅止不住的思念

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

2吉田輝星滿壘飆K　王柏融滾地球

3彭政閔腰傷　2千安、得分再等等

4桃猿、悍將新莊之戰　因雨延賽

5暴龍助教連5年碰勇士向詹皇討教？

熱門新聞

1勇士噩夢重現？　格林G6吞T將遭禁賽

2KD犧牲自己　湯神誓再為他拿2勝

3歐提茲槍擊主因？　疑似睡了毒梟老婆

4NBA冠軍戰／G5 L2MR：有誤判

5勇士隊醫曾保證KD復出傷勢不會加重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

中華職棒30周年06/05~06/09精彩投打(打者篇)

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

中職五大好球6/4~6/9

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366