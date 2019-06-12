日職／郭俊麟13日先發　相隔1400天與陽岱鋼投打對決

▲▼郭俊麟振臂歡呼。（圖／截至西武獅官方粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊今天（12日）與西武獅進行跨聯盟交流賽第2戰，巨人外野手陽岱鋼並未先發，而西武獅公布明天先發投手是台灣投手郭俊麟，如果陽岱鋼明天先發上場，兩人就可以投打對決。上一次兩人對決是2015年8月13日。

陽岱鋼在昨天對西武獅的比賽，3次打擊有2次三振、1次保送，尤其是一出局二、三壘有人被三振，8局下被換退場休息，今天沒有先發出賽。

請繼續往下閱讀...

兩隊13日進行3連戰最後一次交手，西武獅由郭俊麟先發，郭俊麟在6月6日本季升上一軍先發，對廣島先發6局被3支安打、5次三振、3次四死球，失2分奪下本季首勝。

郭俊麟明天先發，如果巨人也排陽岱鋼先發，兩人就有機會投打對戰，兩人在2015年8月13日首次投打對決，當時陽岱鋼在火腿隊，對決3打數有2支安打、1次三振。

1局上首次碰頭，2好3壞之下，郭俊麟150公里速球讓陽岱鋼揮空三振，3局上再度交手，2壞球後陽岱鋼把144公里速球打成右外野安打，4局上二出局後二壘有人，被陽岱鋼敲出二壘安打再失分後，郭俊麟被換退場。郭俊麟那一場比賽只投3.2局，被敲4支安打，有2次三振，送出4次四死球，失6分。