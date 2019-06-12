NBA冠軍戰／暴龍球迷送花給KD　對受傷歡呼行為道歉

▲暴龍球迷送花給KD並且道歉歡呼的行為。（圖／翻攝自推特／Jessica Kleinschmidt）



記者張曜麟／綜合報導

勇士在11日的總冠軍戰G5擊敗暴龍，將系列戰扳成2比3，但陣中主力杜蘭特(Kevin Durant)卻不幸受到阿基里斯腱的傷害，在他受傷的傷下暴龍主場球迷還在歡呼甚至跟他揮手說再見，這讓勇士全隊都很不滿，不過事隔一日，有位匿名的球迷代表加拿大全國特別送花給杜蘭特，向他致歉還希望他能夠早日康復。

杜蘭特強行復出，雖然幫助勇士打出好的開局，不過他卻在第2節還有9分46秒時，突破後卻摔倒在地，勇士也證實為阿基里斯腱的傷勢，不過在他倒地的當下，暴龍球迷竟然全場歡呼，甚至還有球迷揮手跟他說再見，是到了羅瑞(Kyle Lowry)、格林(Danny Green)等人要求球迷停止，球迷才轉變為鼓掌致敬。

請繼續往下閱讀...

只是勇士球員對於暴龍球迷的行為仍很不解，柯瑞(Stephen Curry)賽後就表示，「我曾經住在這裡，非常喜歡多倫多對球賽充滿激情的市民。他們是享受生活的好人，但我對於他們的反應感到困惑，這不是我認識的多倫多人，我很感謝格林和羅瑞要球迷適可而止，你不想樣在一個人受苦的時候，看到這樣的反應，我不希望再有這樣的醜態出現。」

雖然暴龍球迷的行為引起外界許多議論，但還是有理性的球迷，有位暴龍迷就透過寫信的方式向杜蘭特道歉並且給予祝福，他在一束花上面寫著「加拿大向杜蘭特道歉。另外還在卡片上寫下，「尊敬的杜蘭特和勇士，我不敢相信在你受傷的時候，主場的暴龍球迷會歡呼，我也在看比賽，這很可怕也是一種恥辱，在此我代表加拿大向你道歉，祝福你早日康復。」

▲杜蘭特受傷當下暴龍球迷都在歡呼。（圖／CFP）