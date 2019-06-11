帕克不穿馬刺戰袍打20季沒必要　原本只想當稱職替補

▲帕克未能穿著馬刺戰袍奮戰20季。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「退休有很多原因，但我不再是帕克了；如果無法再為冠軍而戰，我決定退休。我仍然相信我還能打，我在黃蜂度過很棒的球季。但我不再是馬刺的一員，如此一來我再也沒有理由打到20季。」「法國小跑車」帕克（Tony Parker）選擇退役，馬刺4冠王朝「GDP」三劍客全離開賽場。回顧剛踏上NBA賽場，帕克透露原本只想當個稱職替補。

帕克生涯場均15.5分、2.7籃板、5.6助攻幫助馬刺奪下2003、2005、2007和2014年總冠軍，其中更是2007總冠軍賽MVP，為歐洲球員第1人。「我生涯達成的成就，早已超越我小時候嚮往的一切。有許多籃球員沒能拿到總冠軍，我感到非常幸運，身邊圍繞著好教練、好隊友。」

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「到了夏洛特我的感觸才更加深刻，馬刺隊的情誼有多深。前兩天我才和鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）打網球，回憶當年勇。讓我想到在馬刺的17年之中，拿到的所有勝利和寫下的紀錄多具意義。」帕克透露馬刺建立的情誼之所以深厚，是因為大家並沒有以自我為中心，也沒被大約金錢沖昏頭。

「剛來美國，當個稱職的替補就很滿足了。沒想到會成為先發，第一個拿到總冠軍賽MVP的歐洲球員。」帕克回憶生涯說到。被問到他希望如何被球迷記住，他說：「我是贏家，我們能拿下總冠軍。」

退休之後的帕克江非常忙碌，他現在不僅是法國ASVEL籃球隊的總裁，自己的籃球學院也將在九月開幕。他也透露，希望有天能成為NBA球隊老闆，「這是我的夢想之一，但現在重心放在法國，會等待對的時機。」