中職／隨隊攝影蔡宗哲逝世一年　統一獅止不住的思念





▲蔡宗哲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

「在遠方的你還好嗎？一年了，我們都很想你。」6月11日，統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世滿一年，陳傑憲等獅球員、行政人員發文悼念，這一年看不見習慣的身影，但他仍活在大家的心中。

去年的今天，年僅26歲的蔡宗哲結束週日洲際球場賽事後，凌晨在高速公路返家途中不幸遭遇車禍而喪生，獅隊球員、工作人員以及媒體圈好友得知消息後，感到非常震驚以及悲痛，紛紛在臉書發文悼念。

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「來球場都會看到他坐在那，離開時也會看到他還是在辦公室忙著剪影片的身影。」同樣出身南英商工的郭阜林與蔡宗哲有很深的交情，至今仍無法相信他就此離開，「真的很難接受...他就像我弟弟一樣。」

蔡宗哲用攝影讓大家愛棒球，原本要負責拍攝獅隊30週年紀錄片，沒想到一切都來不及完成了；同樣作為攝影工作者的妹妹今年接下這份工作，希望幫哥哥圓夢。

「宗哲的作品總是很獨特。」郭阜林很欣賞，「記得去年春訓時，他跟我說要去拍美職，我真的很替他開心，我也告訴他好好加油，只要有好的成品，一定會受到青睞。」

蔡宗哲話不多，但他的照片訴說著許多故事，球員都很喜歡他的拍攝，陳傑憲談起第一次的相遇，湧出許多回憶，「那時就想說怎麼有個人一直跟在我們後面，到底是要拍什麼，相處一整季之後，感覺又更靠近了，怎麼會知道才剛變熟...就發生那種事，真的很難過。」

場邊默默紀錄球員的一切，蔡宗哲也總是能給大家正向的力量，陳傑憲說：「如果表現不好，我會比較情緒化，但宗哲在場邊就會鼓勵我，告訴我沒關係，他總是可以安撫我的情緒。」郭阜林也說：「他剛進來時，我們處境其實有點類似，都處於不是很穩定的狀態，我們總是會鼓勵彼此、互相加油打氣。」

蔡宗哲離開一年了，攝影席空了一個位置，但大家心中仍惦記著他，球團今天賽前特別為他辦了一個感謝活動，可惜天公不作美，活動將延至22日，獅隊行銷經理顏吉昌看著他的紀念影片，坦言難掩心中的激動，但他知道宗哲一定不想看到大家難過，「這活動也別說是悼念...太感傷了，就說是感謝他吧！謝謝他曾經為統一獅付出的一切。」

▲蔡宗哲作品 。（圖／統一獅提供）