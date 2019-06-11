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中職／高國慶貼心送機　布雷不忘傳授打擊秘笈

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▲高國慶、布雷、王漢、曾智偵 。（圖／統一獅提供）

▲布雷回娘家，高國慶很開心 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅前洋砲布雷相隔10年回娘家，10日搭機離台，老戰友高國慶結束台北的行程後，立刻趕到機場，他笑說：「布雷還不忘記提點我打擊，他認為修正一些小細節，力量會更好。」

布雷自2006年加盟統一獅隊，立下不少汗馬功勞，其全壘打實力更讓人津津樂道，而當年總冠軍第1戰敲出的全壘打被判出界，至今仍令人難忘。
這一支「消失的全壘打」，高國慶印象很深，「講到就有氣！那一定是全壘打啦！」他替布雷抱不平，「我只看過布雷生氣兩次，一次是被觸身球打到，另一次就是這次，他也很生氣。」

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布雷不僅場上表現優異，私底下更是本土打者的良師益友，高國慶每次提到布雷，話匣子總是停不下來。

「那幾年同隊，他真的幫了很多的忙，語言雖然不通，但肢體動作是可以模仿，他加入之後，我們根本就是一頭猛獅，怎樣都攔不住！」高國慶直言：「我覺得布雷來台灣後，國內職棒有很的改變，以往注重防守野球，慢慢開始走攻擊路線。」

知道布雷將離開，高國慶昨天結束明星賽活動之後，立刻趕到機場送機，「本來還想帶個鳳梨酥，但行程結束太趕了，他還不忘提點我的打擊。」高國慶笑說：「他真的很關注我的打擊耶，比賽一看到我上場還站起來，但讓他等有點久啦，我在後半段才上場。」

關鍵字： 高國慶中華職棒中職統一獅布雷
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