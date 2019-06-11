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洛磯戴斯蒙德代打轟出超大號全壘打　刷新本季最遠距離

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▲▼戴斯蒙德。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯戴斯蒙德轟出本季最遠全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

科羅拉多洛磯11日主場迎戰芝加哥小熊，小熊來著不善在3上單局轟出3發全壘打取得領先，但洛磯全場也轟出3發全壘打做為回敬，其中一發還是由今天輪休的戴斯蒙德（Ian Desmond）在比賽後段代打所擊出，戴斯蒙德這支超大號的全壘打也打破本季大聯盟最遠的紀錄。終場洛磯就以6比5擊退小熊。

7下洛磯進攻，一出局後換上代打戴斯蒙德，面對小熊第二任投手蒙高馬利（Mike Montgomery），戴斯蒙德在球數2好1壞落後的情況下，掌握住蒙高馬利一記曲球，大棒一揮將球拉過左外野大牆直接越過觀眾席，根據大聯盟數據系統顯示，這球飛行距離高達486英尺，是2019年大聯盟最遠的一發全壘打。 

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▲本季最遠的前2發全壘打苦主都是小熊蒙高馬利。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

原先本季大聯盟最遠的一發全壘打苦主也是蒙高馬利，在開幕戰對上遊騎兵的比賽中被馬札拉（Nomar Mazara）轟出一發482英尺的全壘打。洛磯總教練布拉克（Bud Black）賽後談到這球，「球應該被他打爆了吧，戴斯蒙德那個揮棒充滿著力量相當完美。」

洛磯本場由年輕強投馬奎茲（German Marquez）掛帥先發；小熊則是派出日籍強投達比修有應戰，3上馬奎茲先是遭到小熊砲轟，一開局就被博特（David Bote）、舒瓦柏（Kyle Schwarber）敲出背靠背的全壘打，然後布萊恩（Kris Bryant）選到四壞保送，隨後被瑞佐（Anthony Rizzo）敲出2分砲，讓小熊僅用4名打者就打下4分大局。

▲▼洛磯馬奎茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯馬奎茲單局慘挨3轟。（圖／達志影像／美聯社）

3下洛磯隊友替馬奎茲討回顏面，布萊克曼（Charlie Blackmon）、亞瑞納多（Nolan Arenado）相繼轟出2分砲，3局上下兩隊共轟出5發全壘打，各得到4分。馬奎茲與達比修有也都只有在第3局的時候出現亂流丟分，其餘時候都能夠有效壓制對手，兩人雙雙在投完6局平手情況下退場，皆無關勝敗。

關鍵字： MLB洛磯戴斯蒙德Ian Desmond最遠全壘打
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