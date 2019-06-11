運動雲

>

響尾蛇首局「背靠背靠背」3連轟　破紀錄8轟扳倒費城人

ETtoday運動雲

▲▼艾斯柯巴（Eduardo Escobar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾斯柯巴單場敲出兩支2分全壘打，全場貢獻5分打點（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

響尾蛇11日客場挑戰費城人，首局響尾蛇就砲聲隆隆，第一棒戴森（Jarrod Dyson）先是上演首打席、首球全壘打，接續上場的馬提（Ketel Marte）、佩羅塔（David Peralta）也分別開轟，上演開局「背靠背靠背」3連轟，打得費城人先發投手艾克福（Jerad Eickhoff）暈打轉向，僅花13球就狂失3分，而這也是響尾蛇隊史第2次演出開賽連三轟，終場便以13比8奪勝。

▲▼巴加爾斯（Ildemaro Vargas）。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

▲巴加爾斯本場也敲出兩支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

響尾蛇本場火力驚人，敲出破隊史紀錄的單場8支全壘打，除開局上演「背靠背靠背」3連轟。4上時，艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、艾維拉（Alex Avila）各敲出一支2分全壘打。5上時，艾斯柯巴再次開轟，扛出本場第二支2分全壘打，巴加爾斯（Ildemaro Vargas）跟著貢獻一支陽春砲。9上時，巴加爾斯再貢獻一支2分全壘打。

儘管響尾蛇火力相當驚人，但費城人也不遑多讓，首局塞格拉（Jean Segura）回敬一發陽春砲，而金格瑞（Scott Kingery）分別在4局下、8局下敲出兩支陽春砲。9局下時，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、布魯斯（Jay Bruce）企圖力挽狂瀾，分別敲出陽春砲，但最終仍反撲無力，以8比13吞敗。

本場兩隊共敲出13支全壘打，創下大聯盟兩隊合計全壘打數的新紀錄。此戰後，獲勝的響尾蛇隊拉出近期一波五連勝，戰績上升到35勝32敗，落後國聯西區龍頭道奇還有10.5場勝差。費城人則是苦吞二連敗，戰績來到37勝29敗，將國聯東區龍頭寶座讓給勇士隊。

關鍵字： MLB響尾蛇全壘打破紀錄開轟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

薩爾本季二度上演「完美一局」　成91年來第一人

雷神不滿遭換狂飆「Fxxx」　果然勝投馬上沒了

捕手去哪了？　水手鬧「離奇失誤」送分苦吞3連敗

熱門新聞

NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

NBA冠軍戰／KD復出痛苦再傷退　羅瑞暖心要暴龍迷不准歡呼

鵜鶘醞釀多方交易戴維斯　盼換回全明星、潛力加2枚首輪

NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

NBA冠軍戰／林書豪成就首位出賽獲冠軍戒亞洲球員再等等

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅象戰延賽　彭政閔2千安再等等

2楚特追平2分砲！打飛柳賢振勝投

3柯瑞譴責球迷慶祝KD傷退離場

4桃猿文青趴　文青品牌大集散

5華南青少棒延至14日天母、三重進行

熱門新聞

1NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝

2快訊／帕克宣佈結束18年生涯

3KD復出痛又傷　羅瑞要暴龍迷不准歡呼

4鵜鶘醞釀多方交易戴維斯

5杜蘭特不出賽　勇士休息室內鬨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊　緊急送醫急救！

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

翁瑋均投球失控！觸身球直擊張志豪的腰間，陳江和趕快安撫情緒 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 六局下

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366