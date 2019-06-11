響尾蛇首局「背靠背靠背」3連轟　破紀錄8轟扳倒費城人

▲艾斯柯巴單場敲出兩支2分全壘打，全場貢獻5分打點（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

響尾蛇11日客場挑戰費城人，首局響尾蛇就砲聲隆隆，第一棒戴森（Jarrod Dyson）先是上演首打席、首球全壘打，接續上場的馬提（Ketel Marte）、佩羅塔（David Peralta）也分別開轟，上演開局「背靠背靠背」3連轟，打得費城人先發投手艾克福（Jerad Eickhoff）暈打轉向，僅花13球就狂失3分，而這也是響尾蛇隊史第2次演出開賽連三轟，終場便以13比8奪勝。

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▲巴加爾斯本場也敲出兩支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

響尾蛇本場火力驚人，敲出破隊史紀錄的單場8支全壘打，除開局上演「背靠背靠背」3連轟。4上時，艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、艾維拉（Alex Avila）各敲出一支2分全壘打。5上時，艾斯柯巴再次開轟，扛出本場第二支2分全壘打，巴加爾斯（Ildemaro Vargas）跟著貢獻一支陽春砲。9上時，巴加爾斯再貢獻一支2分全壘打。

儘管響尾蛇火力相當驚人，但費城人也不遑多讓，首局塞格拉（Jean Segura）回敬一發陽春砲，而金格瑞（Scott Kingery）分別在4局下、8局下敲出兩支陽春砲。9局下時，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、布魯斯（Jay Bruce）企圖力挽狂瀾，分別敲出陽春砲，但最終仍反撲無力，以8比13吞敗。

本場兩隊共敲出13支全壘打，創下大聯盟兩隊合計全壘打數的新紀錄。此戰後，獲勝的響尾蛇隊拉出近期一波五連勝，戰績上升到35勝32敗，落後國聯西區龍頭道奇還有10.5場勝差。費城人則是苦吞二連敗，戰績來到37勝29敗，將國聯東區龍頭寶座讓給勇士隊。