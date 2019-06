雷神不滿遭換狂飆「Fxxx」　果然勝投馬上沒了

記者林緯平/綜合報導

紐約大都會5日(台灣時間)推出「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)主場和巨人「瘋邦」邦格納(Madison Bumgarner),在7局上大都會還取得3比2領先時,大都會總教練米奇(Mickey Callaway)卻選擇換下已抓下2個出局數的辛德賈德,對此辛德賈德顯得相當不滿,在投手丘上念念有詞。就在辛德賈德下場後,巨人在該局打下追平分,並在延長賽第10局狂轟6分,以9比3逆轉大都會。

▲辛德賈德主投6.2局失3分,無關勝敗。(圖/達志影像/美聯社)

辛德賈德、邦格納兩位賽揚等級的強投先發對決,預期會是一場投手戰。雖在4局上時,辛德賈德遇到亂流先掉2分,但大都會打線也於6局下敲出兩支全壘打拿下3分,將比數逆轉為3比2。

▲邦格納主投6局失3分,無關勝敗。(圖/達志影像/美聯社)

在7局上時,辛德賈德先是被桑多瓦(Pablo Sandoval)擊出一壘安打,但接著連續解決2名打者,這時大都會總教練米奇決定換下已投了103球的辛德賈德。但辛德賈德對此調度似乎相當不滿,在投手丘上不斷念念有詞,果不其然在辛德賈德下場後,上來接替的投手盧戈(Seth Lugo)被接連敲出兩支安打,讓巨人打回追平分,而這失分則算在辛德賈德身上。

隨後兩隊激戰到延長賽,巨人打線在10局上爆發,一舉灌入6分,將比數再次逆轉成9比3,而10局下大都會無力反撲,苦吞近期一波3連敗,戰績來到28勝32敗在國聯東區排平第三。至於贏球的巨人雖拉出一波3連勝,但戰績仍是慘澹的25勝34敗,於國聯西區敬陪末座。

Noah Syndergaard was not thrilled to be pulled after 103 pitches. Hard to blame him, he was cruising. pic.twitter.com/zk3NzMihYb