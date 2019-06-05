雷神不滿遭換狂飆「Fxxx」　果然勝投馬上沒了

記者林緯平／綜合報導

紐約大都會5日（台灣時間）推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）主場和巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），在7局上大都會還取得3比2領先時，大都會總教練米奇（Mickey Callaway）卻選擇換下已抓下2個出局數的辛德賈德，對此辛德賈德顯得相當不滿，在投手丘上念念有詞。就在辛德賈德下場後，巨人在該局打下追平分，並在延長賽第10局狂轟6分，以9比3逆轉大都會。

▲辛德賈德主投6.2局失3分，無關勝敗。（圖／達志影像／美聯社）

辛德賈德、邦格納兩位賽揚等級的強投先發對決，預期會是一場投手戰。雖在4局上時，辛德賈德遇到亂流先掉2分，但大都會打線也於6局下敲出兩支全壘打拿下3分，將比數逆轉為3比2。

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▲邦格納主投6局失3分，無關勝敗。（圖／達志影像／美聯社）

在7局上時，辛德賈德先是被桑多瓦（Pablo Sandoval）擊出一壘安打，但接著連續解決2名打者，這時大都會總教練米奇決定換下已投了103球的辛德賈德。但辛德賈德對此調度似乎相當不滿，在投手丘上不斷念念有詞，果不其然在辛德賈德下場後，上來接替的投手盧戈（Seth Lugo）被接連敲出兩支安打，讓巨人打回追平分，而這失分則算在辛德賈德身上。

隨後兩隊激戰到延長賽，巨人打線在10局上爆發，一舉灌入6分，將比數再次逆轉成9比3，而10局下大都會無力反撲，苦吞近期一波3連敗，戰績來到28勝32敗在國聯東區排平第三。至於贏球的巨人雖拉出一波3連勝，但戰績仍是慘澹的25勝34敗，於國聯西區敬陪末座。