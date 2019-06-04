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捕手去哪了？　水手鬧「離奇失誤」送分苦吞3連敗

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記者林緯平／綜合報導

水手隊開季時砲聲隆隆！繳出13勝2敗的好成績，但隨球季進行，水手又回到球迷「熟悉的樣子」，戰績下滑到25勝28敗在美西區墊底，對此也有消息傳出「水手每一位球員都可被交易」。不知是否受交易傳聞影響，水手今（4）日在面對太空人的比賽中出現一離奇失誤，奉送對方1分保險分，終場便以2比4輸球苦吞3連敗。

▲▼水手捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）鬧烏龍，奉送太空人1分。（圖／達志影像／美聯社）

水手捕手納瓦耶茲鬧烏龍，奉送太空人1分。（圖／達志影像／美聯社）

在6局上太空人進攻時，水手34歲左投路布藍（Wade LeBlanc）在拿下一個出局數後，接連被布萊格曼（Alex Bregman）、（Josh Reddick）敲出安打攻占1、3壘，而下一棒古瑞爾（Yuli Gurriel）擊出三游間反彈球。這時水手游擊手莫爾（Dylan Moore）行進間側身接球，並在第一時間傳回本壘想阻殺布萊格曼，沒想到捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）卻跑到一壘後方補位，讓「本壘鬧空城」，這也奉送太空人1分保險分，比數來到2比4。

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▲▼水手游擊手莫爾（Dylan Moore）。（圖／達志影像／美聯社）

水手游擊手莫爾。（圖／達志影像／美聯社）

雖面對隊友擺烏龍，但路布藍（Wade LeBlanc）也馬上回穩，讓下一棒的奇里諾斯（Robinson Chirinos）擊出雙殺打，結束這令人尷尬的一局。6局下輪到水手進攻，在2出局後莫爾擊出一壘安打，並順勢盜上2壘，下一棒（Mallex Smith）選到保送，但下一棒的漢尼格（Mitch Haniger）卻苦吞三振，而這也是水手隊最後的反撲，終場水手便以2比4輸球，吞下3連敗。

對於6局上的「離奇失誤」，官方紀錄上為野手選擇，但不少球迷認為這是水手捕手納瓦耶茲的隱形失誤，因為當時三壘上已經站著布萊格曼，納瓦耶茲身為球隊最後防線，就應該固守在本壘，而非跑到一壘後做補位。

關鍵字： MLB水手烏龍
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