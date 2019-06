薩爾本季二度上演「完美一局」　成91年來第一人

▲薩爾本季二度上演「完美一局」。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

紅襪王牌左投薩爾(Chris Sale)開季時投得跌跌撞撞,隨著賽季進行狀況逐漸回穩,6日(台灣時間)他掛帥先發出戰皇家隊,繳出宰制級表現,完投9局狂飆12K奪下本季第2勝外,還在在8局下上演「完美一局」,僅花9球就連續三振3名打者。

薩爾今日登板先發面對皇家隊,完投9局狂飆12K,僅被敲出3支零星安打無失分,並靠著隊友強大火力支援下,以8比0奪下本季第2勝。此外,薩爾在8局下先後面對古提耶瑞茲(Kelvin Gutierrez)和羅培茲(Nicky Lopez)、馬多納度(Martin Maldonado),僅花9球就連續奪下3個三振,寫下「完美一局」。

薩爾在5月19日出戰金鶯時,就曾繳出過一次「完美一局」,而今日二度繳出單局用9球奪下3次三振的紀錄,也讓薩爾成為自1928年起,再次有球員「單季二度」上演完美一局,同時也是現役第一人。

薩爾的好表現不僅為自己搶下本季第2勝,也帶領紅襪隊奪下近期的3連勝。紅襪目前戰績為32勝29敗,在美聯東區排名第三,與龍頭洋基還有6.5場勝差。

Chris Sale with his 2ND immaculate inning of the year pic.twitter.com/TPHpf3wvON