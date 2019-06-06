薩爾本季二度上演「完美一局」　成91年來第一人

▲薩爾本季二度上演「完美一局」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）開季時投得跌跌撞撞，隨著賽季進行狀況逐漸回穩，6日（台灣時間）他掛帥先發出戰皇家隊，繳出宰制級表現，完投9局狂飆12K奪下本季第2勝外，還在在8局下上演「完美一局」，僅花9球就連續三振3名打者。

薩爾今日登板先發面對皇家隊，完投9局狂飆12K，僅被敲出3支零星安打無失分，並靠著隊友強大火力支援下，以8比0奪下本季第2勝。此外，薩爾在8局下先後面對古提耶瑞茲（Kelvin Gutierrez）和羅培茲（Nicky Lopez）、馬多納度（Martin Maldonado），僅花9球就連續奪下3個三振，寫下「完美一局」。

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薩爾在5月19日出戰金鶯時，就曾繳出過一次「完美一局」，而今日二度繳出單局用9球奪下3次三振的紀錄，也讓薩爾成為自1928年起，再次有球員「單季二度」上演完美一局，同時也是現役第一人。

薩爾的好表現不僅為自己搶下本季第2勝，也帶領紅襪隊奪下近期的3連勝。紅襪目前戰績為32勝29敗，在美聯東區排名第三，與龍頭洋基還有6.5場勝差。