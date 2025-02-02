林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

▲林子偉繼經典賽有望再戰資格賽 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

大年初五，中職各球團陸續開訓，經典賽資格賽中華隊總教練曾豪駒今在母隊樂天桃猿指導選手，預計明天回到中華隊展開第一階段集訓。對於將自家選手林子偉納入集訓名單，他表示，主要看重是功能性。

林子偉去年受傷勢所擾，僅出賽59場，繳出32支安打、4發全壘打，打擊率為0.193。他在上屆經典賽為中華隊效力，曾在預賽對義大利之戰與張育成聯手開轟，助隊以11比7拿下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再度入選資格賽集訓名單，林子偉明天將至中華隊報到。對於他的角色定位，曾豪駒指出，主要還是考量他的功能性，因為內、外野都能守，調度上相對能夠更靈活。

林子偉上個賽季表現並不理想，曾豪駒強調，新球季就是一切歸零，相信選手都能夠把自己整理到最好狀態。

曾豪駒解釋，這次資格賽與12強賽最大的差異在於舉辦的時機，12強賽是在球季結束後進行，選手都還保持在比賽狀態，但資格賽是在季前，必須掌握每位選手的狀況，集訓期間會持續觀察並選出最終名單。

去年帶領12強奪冠後，母球團肯定曾豪駒的帶隊能力，也在12月上旬完成續約，並安排他回到一軍擔任一軍首席兼打擊教練。

對於新球季的新職務，曾豪駒表示，還是都很熟悉，「主要就是幫助總教練統整選手狀況。」

對於朱育賢透過FA轉隊味全龍，他也認為對中職環境來說是好事，「朱哥離隊的空缺，就看春訓期間，有沒有年輕選手會跳出來，大家機會平整，一起競爭，看看誰最後出線。」