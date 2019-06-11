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帕克退休生活愜意　揪巴圖看法網納達爾奪12冠

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▲帕克觀戰法網決賽。（圖／翻攝自帕克IG）

▲帕克觀戰法網決賽。（圖／翻攝自帕克IG）

記者林育正／綜合報導

「法國小跑車」帕克(Tony Parker)在台灣時間11日凌晨宣布退休，結束18個球季的NBA生涯。而他在宣布退休前人就出現在家鄉法國，和「法國飛人」巴圖(Nicolas Batum)等NBA球員來到法網決賽現場觀戰，一度被電視轉播捕捉到身影，親眼見證「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)創造歷史拿下第12次在巴黎封王。

帕克協同黃蜂隊友「法國飛人」巴圖(Nicolas Batum)、太陽隊法國後衛奧科博(Elie Okobo)，以及同樣效力黃蜂的西班牙籍隊友赫南高梅茲(Willy Hernangomez)一同來到巴黎觀戰，看納達爾激戰4盤擊敗蒂姆(Dominic Thiem)第12次捧起火槍手杯。

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「看法網男單決賽的經驗是最棒的！」帕克說，赫南高梅茲看到同胞納達爾奪冠，並且和隊友一起同遊法網也相當開心，「和我的法國家人一同體驗難以置信的經驗。」

今年球季結束後帕克的生涯相當愜意，不僅陪兒子玩棒球，回到法國後也來到奧林匹凱瑞昂隊的足球賽事現場，兩個禮拜前才慶祝37歲生日。

▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 帕克法網
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