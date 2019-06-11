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久保建英18歲5天日本國家隊初登場　皇馬、拜仁都傳想簽他

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▲▼ 日本男足國家隊，久保建英（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲久保建英（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

被日本媒體喻為是「令和怪物」的候補的18歲小將久保建英，目前效力J1東京FC，更被現任國家隊主帥森保一選進了國家隊A隊，9日對上薩爾瓦斯的友誼賽更是首次出場，現在更傳出歐洲豪門球隊包括拜仁、皇馬都對他有興趣，都有意想要簽他。

久保建英10歲時被選進巴薩青訓，巴薩還因此被FIFA罰款，因為他還未滿13歲，久保建英2015年回到日本加盟東京FC，並在2年前就先後參加U17和U20世界盃，在U20比賽中和安部裕葵幫助日本拿到參賽權，也是日本足球史上第一個跳躍多級別踢世青賽的球員，極高的天賦和能力，也有日本梅西之稱。

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久保建英本賽季為東京FC出賽13場攻進4球，並送出4次助攻，加上他4日已經年滿18歲，因此今年夏天開始可以考慮重返歐洲，不過更讓日本球迷期待的是，他被選進國家A隊後，在9日對上薩爾瓦多的友誼賽中的表現。

日本在下半場取得2比0優勢後，第67分鐘久保建英替補上場換下了南野拓實、中島翔哉換下了原口元氣，久保建英以18歲又5天的年紀初登國家隊賽事，也是日本史上第二年輕，僅次市川大祐當年的17歳又322天。

久保建英在該場比賽表現也很突出，第75分鐘日本一波小組配合，久保建英拿到球後，迅速甩開兩名防守球員，禁區起左腳射門，可惜被門將擋下，但其表現賽後被日本球迷給予6.83分，更是球隊的第二高分。

而據《慕尼黑日報》報導，歐洲許多頂級的俱樂部都對久保建英相當有興趣，包括最早的巴黎聖日爾曼、巴薩、皇馬、曼城等，現在連拜仁也希望能夠引起久保建英，加入搶人大戰。拜仁在2011年曾簽下日本球員宇佐美貴史，如今陣中也有南韓19歲小將鄭宇勇，因此希望能夠簽約18歲的久保建英，作為長期投資。

▼久保建英目前效力東京FC 。（圖／ 翻攝自@fctokyoofficial twitter）

▲▼東京FC久保建英 。（圖／ 翻攝自@fctokyoofficial twitter）

關鍵字： 久保建英
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