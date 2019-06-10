歐國聯／葡萄牙1比0荷蘭奪冠　C羅橫掃歐冠、歐洲盃稱王

▲C羅帶領葡萄牙擊敗荷蘭，在歐國聯捧冠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

歐洲足總國家聯賽決賽由葡萄牙對上荷蘭，葡萄牙靠著下半場格德斯（Róger Krug Guedes）的抽射破門，終場以1比0捧冠。這也是葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo）在國家隊的第二座冠軍，更可以說是歐洲之王，橫掃了歐冠以及歐洲盃的冠軍。

葡萄牙此戰之前連9場不敗（4勝5平），荷蘭則是在4屆大賽決賽吞下3敗，只有在1998年歐洲盃奪冠，和葡萄牙近期的13次交手繳出2勝4平7負），本次交手在下半場第60分鐘，葡萄牙席爾瓦（Bernardo Silva）左路傳給格德斯，格德斯右腳抽射破門。

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最終葡萄牙將比數鎖定在了1比0順利拿下首屆冠軍，歐國聯為歐足聯所舉辦的正式賽事，因此也具有國家隊大賽性質，而這也是葡萄牙第二次奪得國家隊賽事冠軍，第一冠是2016年的歐洲盃，而這次在主場捧冠，也是繼法國在1998年主場奪冠後的第二支歐洲球隊。

而在歐國聯四強賽上演帽子戲法的C羅，帶領葡萄牙擊敗瑞士晉級決賽，並擊退荷蘭拿下歐國聯冠軍後，並以2場3球入獲選為最佳射手，也是C羅職業生涯中第31座冠軍。C羅拿過2016年歐洲盃冠軍、四次的歐冠冠軍（一次曼聯、三次在皇馬），再加上這一座歐國聯冠軍，更可說是歐洲之王。

西班牙媒體《阿斯報》不免也拿C羅和梅西做比較，包括C羅在國家隊出賽，拿下歐洲盃和歐國聯的冠軍；梅西和阿根廷則是輸掉了三次國家隊大賽決賽，包括2014年世界盃決賽輸給德國、2015年以及2016年美洲盃決賽中，點球輸給智利。