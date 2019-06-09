為新隊友凱戈叫屈　前MVP唐納森痛罵大聯盟爛制度

▲唐納森（Josh Donaldson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

開季將近2個月，業餘選秀會過後選秀補償解禁，現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）以及前賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）才獲得合約。效力勇士的2015年美聯MVP得主唐納森（Josh Donaldson），9日為自己的新隊友凱戈打抱不平，表示選秀補償制度的缺陷，讓整個聯盟顯得相當的丟臉。

「老實說，大聯盟這樣真的很丟臉，凱戈、金柏瑞兩位如此出色的球員，需要在自由市場裡等那麼久。」唐納森接受《The Atlanta Jornal-Constitution》訪問時批評聯盟。

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凱戈、金柏瑞先前都分別拒絕太空人與紅襪提出的合格報價，也因此簽約的新東家必須給予母隊選秀補償，直到日前業餘選秀會結束後，選秀補償解禁，兩人才被簽約，意味著大聯盟30支球隊都不願意為這兩位球星，付出高薪、選秀權的代價。

去年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍的現役救援王金柏瑞，休賽期喊價5年1億美元歷史最大後援投手合約，最終以3年4300萬美元加盟小熊。2015年美聯賽揚得主凱戈，在2017年幫助太空人奪得隊史首冠，最終1年2000萬美元披上勇士戰袍，但按照球季已進行將近2個月，比例算下來實領大約1300萬美元。

「這些合約外界可能不了解，但這是我們身為球員的極力去爭取的權利，我們竭盡所能地去爭取，但卻得不到相對的回應。凱戈的職業生涯這麼耀眼、這麼出色，又有豐富的季後賽經驗，他早該被簽約了，現在他加盟我們，絕對是一大補強。」

唐納森最在意的是選秀補償解禁的這個規定，「如果各隊真的是因為選秀補償才卻步，那真的很可笑，這傢伙拿過賽揚獎，健康狀況也保持的很好，他早就該被簽約了。」