中職／一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

▲舒子晨（Nikita）以近乎「一字馬」的高抬腿開球。（圖／中信兄弟開球）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟今天（8日）由女星舒子晨（Nikita）以近乎「一字馬」的高抬腿開球，結果大暴投飛過接球捕手王勝偉頭上，她給自己打了「87」分。

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舒子晨是台灣新生代女藝人，是《大學生了沒》固定班底。2017年出了個人寫真集，外表很甜美而且有著D罩杯身材，被公認是性感女神，有「小謝金燕」之稱。

▲舒子晨（Nikita）以近乎「一字馬」的高抬腿開球。（圖／中信兄弟開球）

她在今天到中信兄弟開球，賽前王勝偉與林智勝為了他進行「水槍對決」，結果2人相互禮讓，林智勝把水射向舒子晨，最後林智勝禮讓由王勝偉擔任接球捕手。

只見舒子晨動作很標準，把左腿抬得非常高，幾乎快要一字馬，把球朝本壘投，結果球飛過王勝偉頭上，是一個大暴投，王勝偉跑去後面接球，再跑到投手丘跟舒子晨抱抱。

▲舒子晨（Nikita）以近乎「一字馬」的高抬腿開球。（圖／中信兄弟開球）

舒子晨穿上「28」號球衣，她不避諱的說：「因為我28歲。」為自己的開球打了87分，她表示，很有趣且詼諧，投出去時很意外自己投的這麼高，擔心會打到人。

舒子晨表示，小時候曾跟爸爸去新莊球場看棒球，看到9局很累就睡著了，爸爸以前是象迷，今天是第一次在職棒場合開球，站上投手丘真的很緊張，壓力很大。

▲舒子晨（Nikita）以近乎「一字馬」的高抬腿開球。（圖／中信兄弟開球）