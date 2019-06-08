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NBA冠軍戰／雷納德首節8投5中　其餘暴龍球員13投僅1中

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德幾乎包辦首節所有得分。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G4在灣區引爆，已經取得系列戰領先的暴龍，卻沒有展現前一戰的氣勢，反倒攻防兩端大當機，在首節只有雷納德(Kawhi Leonard)發揮正常攻下14分，其他球員合計只有3分進帳。

面對衛冕軍，暴龍在首節就迷失狀態，不斷讓勇士壓著打，雖然都處在落後狀態，但暴龍沒被勇士拉開比數的原因就是雷納德超猛的表現，在第一節暴龍全隊僅進帳17分，其中「可愛」一人就8投5中砍了14分，其餘的暴龍球員卻是合計13投僅1中，另外得分的球員只有羅瑞(Kyle Lowry)的2分以及西亞卡姆(Pascal Siakam)的1分，而在G3大爆發了「聖堂射手」格林(Danny Green)，首節完全喪失準心4次出手全部落空。

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反觀勇士得分點非常平均，團隊多點開花，得分最高的竟是剛復出的魯尼(Kevon Looney)，他4投3中高效攻下6分，第2高分同樣也是剛回歸的湯普森(Klay Thompson)5分，這也讓勇士在首節打完就取得6分領先，值得一提的是，這是勇士今年在總冠軍戰首次在第三節之外單節取得領先，在前3戰的12節比賽中，勇士僅在G1以及G2的第3節取得單節領先，另外10節的得分都低於暴龍。

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA軍戰勇士暴龍
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