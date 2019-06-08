延續「基襪」世仇熱度　明年倫敦賽上演小熊戰紅雀

▲明年小熊、紅雀接捧大聯盟倫敦賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年大聯盟「倫敦賽」將於6月29日、30日開打，由紅襪、洋基兩支世仇球隊進行「基襪大戰」。明年倫敦賽的對戰組合也於8日正式公布，由小熊和紅雀兩大世仇於倫敦體育場進行二連戰，盼延續基襪世仇的熱度。

大聯盟一直致力於將棒球行銷到全世界，除了亞洲日本、韓國、台灣外，歐洲是極具市場開發潛力的地區。推展棒球需要炒熱話題，因此大聯盟刻意安排世仇對決，今年倫敦賽基襪大戰的門票很快就銷售一空。

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今年2月大聯盟官方曾考慮讓國民與大都會擔綱2020年倫敦戰的主角，不過官方為了延續「基襪大戰」這樣具有歷史意義的組合，因此決定把第二棒交給國聯中區小熊、紅雀這對百年世仇。

「紅雀隊很榮幸能夠參加明年的倫敦系列賽。」紅雀執行長德威特（William DeWitt Jr.）表示，「紅雀和小熊之間是全球職業運動中，最具代表意義的世仇，將這組合帶到歐洲令人感到興奮，毫無疑問倫敦球迷會喜歡這場世仇對決，我們期待海外戰吸引更多人成為紅雀球迷。」

大聯盟倫敦賽選在倫敦奧林匹克體育場開打，這座球場是2012年倫敦奧運的主場館，最大可設置8萬個座位，可規劃成棒球場，作為足球和棒球場共用的場地。