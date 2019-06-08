內馬爾性侵女模驗傷結果出爐！　面臨2項調查

▲娜吉拉指控內馬爾性侵。（圖／翻攝Instagram「radiocidadejundiai」）

體育中心／綜合報導

女模娜吉拉（Najila Trindade）宣稱在飯店被巴西足球明星內馬爾（Neymar）性侵害，事情在過去一間越演越撲朔迷離。娜吉拉到醫院驗傷結果出爐，她的生殖器官並沒有受傷跡象，全身上下只有手指受到傷害；而內馬爾正被巴西里約熱內盧警局進行2項調查，分別是性侵罪嫌以及涉嫌在社群網路上公開他人私密照，後者在巴西法律中屬於違法情事。

綜合外電報導，娜吉拉於5月17日從法國回到巴西向警方報警，並向巴西聖保羅法院（São Paulo）提起訴訟，聲稱效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部（Paris Saint-Germain Football Club）的巴西球星內馬爾，在法國巴黎凱旋門酒店(Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe)內對她暴力性侵得逞。她指出，5月15日接受內馬爾招待入住凱旋門酒店，當天晚上雙方開始肢體接觸、擁抱及愛撫等行為，但內馬爾突然變得具有侵略性，「不像我在網路上認識的那個人。」

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▲▼內馬爾日前在Instagram上公布和娜吉拉對話紀錄。（圖／翻攝自neymarjr IG）

娜吉拉身體檢查報告結果今（8日）出爐，她的性器官並未被驗出任何傷害或侵入痕跡，只有手指有受傷情況。娜吉拉的代表律師安德瑞（Danilo Garcia de Andrade）對檢查結果不予置評，僅回答正在密切注意警方調查，調查中的所有證據都需要保密；不過律師聲稱，娜吉拉在巴黎事件之後，明顯受到創傷且睡不好覺，體重下降外還總是哭個不停，目前正在服用控制焦慮的藥物。

此前，娜吉拉於5月21日、聲稱被強暴的6天後，到聖保羅愛因斯坦醫院由一名胃科醫生進行的另一次身體檢查結果顯示，娜吉拉的大腿和臀部受到傷害。負責該份私人報告的醫生前往婦女保護警局錄口供，確認發現娜吉拉的大腿和臀部受到傷害，但他說，報告最後所附的照片不是他拍的。

▲▼內馬爾日前在Instagram上公布和娜吉拉對話紀錄。（圖／翻攝自neymarjr IG）

內馬爾受到指控後不久，即在社群網站Instagram貼出7分鐘的影片說明，「我被敲詐勒索了，因此出面說出真相，了解我的人都知道，我永遠不會做這樣的事情，很難相信這個世界是這樣，有人想著怎樣利用別人敲詐，這讓我感到很痛苦，這是一個陷阱，但我中了。」並公佈和女網友的對話紀錄。

對此，內馬爾的公關團隊也發出聲明，堅決否認內馬爾性侵，「網絡上有關內馬爾性侵的新聞被廣泛傳播，所謂的受害者向媒體說了此事，對此我們感到驚訝，對此，我們完全否認這指控，這是一件讓人遺憾和非真實的事件。最重要的是，我們會將所有企圖勒索和敲詐的證據，提供給警方。」

▲巴西總統艇內馬爾，「感覺內馬爾應該是無辜的，但沒有人知道旅館房間內到底發生了什麼」（圖／達志影像／美聯社）

6月5日，案情出現大反轉，娜吉拉第一次說話，在接受巴西SBT電視台採訪時，她承認是為了與內馬爾做愛而前往巴黎，但重申她是在表示「不想在沒有避孕套的情況下發生性關係後，結果被強暴和毆打」。7日，網路上流傳一支娜吉拉搧內馬爾巴掌的影片；女模的律師表示，這是娜吉拉故意引內馬爾再次到旅館拍攝的影片，以試圖獲得之前內馬爾對娜吉拉做了什麼的證據。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天訪問阿根廷時，在旅館門口接受媒體訪問時力挺內馬爾，稱從目前他所看到的一切，感覺內馬爾應該是無辜的，但沒有人知道旅館房間內到底發生了什麼。