運動雲

>

法網／詹詠然混雙10連勝2連霸　1968後開放年代第一人

ETtoday運動雲

▲詹詠然和多迪格攜手晉級。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

法網混雙決賽，詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)，以6比1、7比6(5)擊敗去年澳網混雙冠軍，加拿大選手布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和克羅埃西亞的帕維奇（Mate Pavic），完成法網混雙10連勝2連霸，更是法網1968年開放年代後，第1個混雙連霸組合！

詹詠然和多迪格首盤沒讓對手取得任何破發點，雖然一發進球率66%不算特別高，但一發得分率高達85%，而且接發球得分更高達50%，讓對手防不慎防，整盤得分就以25比14大幅領先。兩個破發點都有效掌握，才花了21分鐘就以6比1拿下首盤。

請繼續往下閱讀...

次盤前面3局雙方互相保發，第4局布洛夫斯基和帕維奇掌握住破發點3比1領先。不過來到第7局，詹詠然和多迪格回破將分數趕上，再加上保發4比4追平。接下來4局雙方都保發，6比6進入搶7。

詹詠然和多迪格一度兩破發球分取得5比2領先，但被追到5比4，但來到發球分6比4先來到賽末點，對手先救一個賽末點，但還是7比5拿到搶7，終場6比1、7比6(5)奪冠。

奪下冠軍詹詠然和多迪格能帶走稅前12萬2000歐元的冠軍獎金，約合432萬台幣。詹詠然在2011年澳網，就曾和漢利(Paul Hanley)拿到混雙亞軍，同年在溫網和2014-16連3年在美網全都止步混雙4強，直到2018年法網才與多迪格首嚐混雙冠軍滋味。

關鍵字： 法網詹詠然
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳俊秀安打　8局桃猿7比2兄弟

2法網納達爾6比4聽牌

3陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

4陳仕朋頭號　陳連宏：金子會發亮

5法網詹詠然混雙10連勝2連霸

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2洋將制度必須改　彭政閔站出來支持

3洋將制度修改成共識　球團送出修正案

4菲律賓惡漢打架遭PBA無限期禁賽

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366