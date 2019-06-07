法網／詹詠然混雙10連勝2連霸　1968後開放年代第一人

▲詹詠然和多迪格。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

法網混雙決賽，詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)，以6比1、7比6(5)擊敗去年澳網混雙冠軍，加拿大選手布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和克羅埃西亞的帕維奇（Mate Pavic），完成法網混雙10連勝2連霸，更是法網1968年開放年代後，第1個混雙連霸組合！

詹詠然和多迪格首盤沒讓對手取得任何破發點，雖然一發進球率66%不算特別高，但一發得分率高達85%，而且接發球得分更高達50%，讓對手防不慎防，整盤得分就以25比14大幅領先。兩個破發點都有效掌握，才花了21分鐘就以6比1拿下首盤。

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次盤前面3局雙方互相保發，第4局布洛夫斯基和帕維奇掌握住破發點3比1領先。不過來到第7局，詹詠然和多迪格回破將分數趕上，再加上保發4比4追平。接下來4局雙方都保發，6比6進入搶7。

詹詠然和多迪格一度兩破發球分取得5比2領先，但被追到5比4，但來到發球分6比4先來到賽末點，對手先救一個賽末點，但還是7比5拿到搶7，終場6比1、7比6(5)奪冠。

奪下冠軍詹詠然和多迪格能帶走稅前12萬2000歐元的冠軍獎金，約合432萬台幣。詹詠然在2011年澳網，就曾和漢利(Paul Hanley)拿到混雙亞軍，同年在溫網和2014-16連3年在美網全都止步混雙4強，直到2018年法網才與多迪格首嚐混雙冠軍滋味。