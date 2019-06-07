香港桌賽／鄭怡靜、林昀儒混雙五局逆轉香港　搶下決賽門票

▲林昀儒／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年香港桌球公開賽正式開打，一姊鄭怡靜前一日女單先擊敗南韓選手晉級16強後，今天七局大戰退大陸何卓佳挺進八強；鄭怡和林昀儒搭擋的混雙逆轉擊敗香港，強勢晉級決賽；不過男雙廖振珽／林昀儒可惜敗給南韓組合，四強止步。

混雙組合林昀儒／鄭怡靜近期表現火燙，拿下3月阿曼公開賽以後，日前又摘下中國公開賽冠軍，16強直落三輕取塞爾維亞組合，今天八強對上第四種子地主何鈞傑／李皓晴，雖然先被拿下一局，第二局隨即扳回，雙方在各要一局，關鍵第五局林昀儒／鄭怡靜11：3，最終以總局數3比2強勢收下四強門票。

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林昀儒／鄭怡靜在今天稍晚進行四強賽事中，對上香港組合黃鎮廷／杜凱琹，林昀儒／鄭怡靜連丟兩局後，第三局以11：4要回，第四局更是打出11：1強勢扳平，進入關鍵第五局，林昀儒／鄭怡靜以5：2、9：3握有領先優勢，林昀儒／鄭怡靜11：5勝出，以總局數3比2搶下決賽門票！將要對上南韓組合李相秀／崔孝周。

男雙廖振珽／林昀儒則是剛拿下阿曼公開賽冠軍，本站16強以3比2擊敗葡萄牙組合晉級後，八強對上比利時芬蘭聯軍組合，輕鬆以直落三晉級四強，不過稍晚的四強賽事，廖振珽／林昀儒對上南韓組合張宇鎮／林鐘勲，廖林雖先拿下首局，但連丟三局，第三局一度追至5：5仍無力扳回，以總局數1比3落敗，本屆四強止步。

女單鄭怡靜前一日輕鬆以4：0擊敗南韓之後，今天16強戰對上大陸何卓佳，則是一場精彩的七局大戰，鄭怡靜首局和二局雖然以2：11、6：11讓出，第三局先要回之後，第四局再被對手搶下先聽牌，不過鄭怡靜穩住陣腳，連追三局，第七局以11：8拿下，以總局數4比3逆轉勝出，明天八強將要對南韓徐孝元。